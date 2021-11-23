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https://arabic.sputniknews.com/20211123/فيصل-المقداد-مؤمنون-بتحرير-كامل-التراب-السوري-1052653186.html
فيصل المقداد: مؤمنون بتحرير كامل التراب السوري
فيصل المقداد: مؤمنون بتحرير كامل التراب السوري
قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، إنه مؤمن بتحرير كامل التراب السوري من أي شكل من أشكال الاحتلال. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T18:02+0000
2021-11-23T18:02+0000
سوريا
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وأجرت وكالة تسنيم، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع المقداد، أكد من خلالها أن السوريين مؤمنون، إيمان لا يتزعزع، بأن كل ذرة تراب سوري ستعود إلى كنف الدولة السورية، ليس لدى القيادة أو المسؤولين السوريين فحسب، بلد لدى أطفال سوريا أيضا، مشددا على إيمانه بأن هذا الأمر حقيقة واقعة قادمة لا محالة.وذكر مقداد أن الدول الغربية تريد النيل من بلاده بالسياسة ما عجزت عن نيله عبر التدخل العسكري المباشر، وذلك من خلالها دعمها للإرهاب، موضحا أن الغرب فشل في فرض إرادته على سوريا عبر الإرهاب والعمل العسكري، وبأنه، في تلك الفترة الراهنة، يريد إعاقة أي تقدم سياسي، حيث حمَّل وزير الخارجية السوري، الدول الغربية مسؤولية عرقلة الحلول السياسية للملف السوري عبر ممارساتها العدائية تجاه دمشق.ودان الوزير السوري التدخل التركي في بلاده، معتبرا أن هذا الاحتلال يعرقل جهود حل الأزمة السورية، مضيفا أن الإدارة الأمريكية تدعم ميليشيات مختلفة ومجموعات إرهابية مسلحة، في مناطق شمال شرق سوريا، في سياق الضغط على الدولة السورية من أجل التراجع عن الانجازات والانتصارات التي حققتها أثناء حربها على الإرهاب.وأعرب فيصل المقداد عن أمنيته أن يكون الأساس في العلاقات العربية - العربية، إعادة لحمة الصف العربي، حيث دعا الدول العربية إلى تطبيع العلاقات فيما بينها، مطالبا الزعماء العرب العمل بهدف حشد أكبر جهد عربي ودولي لاستعادة الحقوق المغتصبة للأمة العربية.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/بثينة-شعبان-تقول-إن-كل-ذرة-تراب-سورية-ستعود-إلى-كنف-بلادها-مهما-كلف-الأمر-1050761882.html
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سوريا

فيصل المقداد: مؤمنون بتحرير كامل التراب السوري

18:02 GMT 23.11.2021
© REUTERS / OMAR SANADIKIفيصل المقداد
فيصل المقداد - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / OMAR SANADIKI
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قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، إنه مؤمن بتحرير كامل التراب السوري من أي شكل من أشكال الاحتلال.
وأجرت وكالة تسنيم، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع المقداد، أكد من خلالها أن السوريين مؤمنون، إيمان لا يتزعزع، بأن كل ذرة تراب سوري ستعود إلى كنف الدولة السورية، ليس لدى القيادة أو المسؤولين السوريين فحسب، بلد لدى أطفال سوريا أيضا، مشددا على إيمانه بأن هذا الأمر حقيقة واقعة قادمة لا محالة.
بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري - Sputnik عربي, 1920, 20.11.2021
بثينة شعبان تقول إن كل ذرة تراب سورية ستعود إلى كنف بلادها.. مهما كلف الأمر
20 نوفمبر, 22:18 GMT
وذكر مقداد أن الدول الغربية تريد النيل من بلاده بالسياسة ما عجزت عن نيله عبر التدخل العسكري المباشر، وذلك من خلالها دعمها للإرهاب، موضحا أن الغرب فشل في فرض إرادته على سوريا عبر الإرهاب والعمل العسكري، وبأنه، في تلك الفترة الراهنة، يريد إعاقة أي تقدم سياسي، حيث حمَّل وزير الخارجية السوري، الدول الغربية مسؤولية عرقلة الحلول السياسية للملف السوري عبر ممارساتها العدائية تجاه دمشق.
ودان الوزير السوري التدخل التركي في بلاده، معتبرا أن هذا الاحتلال يعرقل جهود حل الأزمة السورية، مضيفا أن الإدارة الأمريكية تدعم ميليشيات مختلفة ومجموعات إرهابية مسلحة، في مناطق شمال شرق سوريا، في سياق الضغط على الدولة السورية من أجل التراجع عن الانجازات والانتصارات التي حققتها أثناء حربها على الإرهاب.
وأعرب فيصل المقداد عن أمنيته أن يكون الأساس في العلاقات العربية - العربية، إعادة لحمة الصف العربي، حيث دعا الدول العربية إلى تطبيع العلاقات فيما بينها، مطالبا الزعماء العرب العمل بهدف حشد أكبر جهد عربي ودولي لاستعادة الحقوق المغتصبة للأمة العربية.
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