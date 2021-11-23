تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211123/قرار-عاجل-من-القضاء-السعودي-بشأن-الحرم-المكي-1052432790.html
قرار عاجل من القضاء السعودي بشأن الحرم المكي
قرار عاجل من القضاء السعودي بشأن الحرم المكي
أصدر المجلس الأعلى للقضاء السعودي، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن الحرم المكي الشريف. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T13:25+0000
2021-11-23T13:25+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101709/36/1017093608_0:297:3600:2322_1920x0_80_0_0_d49d919d950d7114df9ef3a858db8e21.jpg
وقالت "صحيفة سبق" السعوية، إن "المجلس الأعلى للقضاء السعودي، أصدر قرارا بالموافقة على إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي الشريف، وتحديد اختصاصها، ونطاقها المكاني، وآلية مباشرة عملها". كما قرر المجلس، الموافقة على منح جائزة التميز القضائي لعدد من قضاة محاكم الدرجة الأولى باختلاف اختصاصاتها النوعية، بناءً على قواعد الجائزة المعتمدة من المجلس. وناقش المجلس الأعلى للقضاء السعودي، عدة موضوعات متعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، واتخذ عدداً من القرارات الخاصة بها، فضلا عن إصدار قرارات أخرى مرتبطة بالعمل القضائي.طالع أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20211019/فيديو-يشعل-مواقع-التواصل-ماذا-فعل-سعودي-داخل-الحرم-المكي-1050474389.html
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101709/36/1017093608_352:0:3540:2391_1920x0_80_0_0_a1c9be3a86ea32cdbfdf0f5187eb2202.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم

قرار عاجل من القضاء السعودي بشأن الحرم المكي

13:25 GMT 23.11.2021
© Almersal.comصورة الحرم المكي من اعلى برج الساعة
صورة الحرم المكي من اعلى برج الساعة - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© Almersal.com
تابعنا عبر
أصدر المجلس الأعلى للقضاء السعودي، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن الحرم المكي الشريف.
وقالت "صحيفة سبق" السعوية، إن "المجلس الأعلى للقضاء السعودي، أصدر قرارا بالموافقة على إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي الشريف، وتحديد اختصاصها، ونطاقها المكاني، وآلية مباشرة عملها".
عمال النظافة يرتدون أقنعة واقية للوجه بعد تفشي فيروس كورونا ويمسحون الأرض عند الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة - Sputnik عربي, 1920, 19.10.2021
فيديو يشعل مواقع التواصل... ماذا فعل سعودي داخل الحرم المكي
19 أكتوبر, 10:01 GMT
كما قرر المجلس، الموافقة على منح جائزة التميز القضائي لعدد من قضاة محاكم الدرجة الأولى باختلاف اختصاصاتها النوعية، بناءً على قواعد الجائزة المعتمدة من المجلس.
وناقش المجلس الأعلى للقضاء السعودي، عدة موضوعات متعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، واتخذ عدداً من القرارات الخاصة بها، فضلا عن إصدار قرارات أخرى مرتبطة بالعمل القضائي.
طالع أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة <"br />
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:26 GMTنائب ليبي: تحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر لم يصدر به قرار رسمي حتى الآن
13:25 GMTقرار عاجل من القضاء السعودي بشأن الحرم المكي
13:23 GMTمركبة "شراعية" تبحر على "أمواج" رياح الشمس بسرعات هائلة... صور وفيديو
13:19 GMTإسرائيل تستعد لتصعيد المواجهة مع إيران: لن نواجه المليشيات بل المسؤول عنها
13:16 GMTتصاعد حدة احتجاجات طلاب جامعة السليمانية شمالي العراق للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية
13:05 GMT"أنصار الله" ترفض اتهامات التحالف بتحويل مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية
13:01 GMTرئيس مجموعة العمل الوطني الليبي: عدد المرشحين الكبير للرئاسة دلالة على الرغبة في المشاركة
12:58 GMTبايدن يعلن سحب 50 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي
12:56 GMTخبراء تغذية: هذه الأطعمة تسبب "سمنة الشتاء"
12:47 GMTشريف منير يكشف عن وضعه شرطا أمام عادل إمام للتمثيل معه... فيديو
12:47 GMTرئيس قناة عربية خاصة ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية
12:43 GMTشركة روسية تطلق مروحية بصالون فاخر
12:41 GMTالبيت الأبيض: بايدن يفرج عن كميات من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط
12:35 GMTالسعودية: ندين السياسات العدوانية لإيران وندعم الجهود الدولية لمنع حيازتها للسلاح النووي
12:31 GMT فتاة تعلن زفافها على نفسها... ثم "تتطلق" بعد مقابلة شريك حياتها
12:28 GMTلقاء يجمع بوتين وعباس في سوتشي
12:25 GMTهل دخل أمين رابطة العالم الإسلامي كنيسة وقرع أجراسها.. فيديو
12:21 GMTالأمن يستتب... كيف تساعد الشرطة العسكرية الروسية بلدة شمالي سوريا
12:21 GMTاختيار رئيس "الاتحادي الأمريكي" لفترة ثانية يرفع سعر الدولار لأعلى مستوى في 16 شهرا
12:12 GMTالوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد ضرورة تعديل البرنامج النووي الإيراني