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https://arabic.sputniknews.com/20211123/قرار-عاجل-من-القضاء-السعودي-بشأن-الحرم-المكي-1052432790.html
قرار عاجل من القضاء السعودي بشأن الحرم المكي
قرار عاجل من القضاء السعودي بشأن الحرم المكي
أصدر المجلس الأعلى للقضاء السعودي، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن الحرم المكي الشريف. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T13:25+0000
2021-11-23T13:25+0000
2021-11-23T13:25+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقالت "صحيفة سبق" السعوية، إن "المجلس الأعلى للقضاء السعودي، أصدر قرارا بالموافقة على إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي الشريف، وتحديد اختصاصها، ونطاقها المكاني، وآلية مباشرة عملها". كما قرر المجلس، الموافقة على منح جائزة التميز القضائي لعدد من قضاة محاكم الدرجة الأولى باختلاف اختصاصاتها النوعية، بناءً على قواعد الجائزة المعتمدة من المجلس. وناقش المجلس الأعلى للقضاء السعودي، عدة موضوعات متعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، واتخذ عدداً من القرارات الخاصة بها، فضلا عن إصدار قرارات أخرى مرتبطة بالعمل القضائي.طالع أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك
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أخبار السعودية اليوم
قرار عاجل من القضاء السعودي بشأن الحرم المكي
أصدر المجلس الأعلى للقضاء السعودي، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن الحرم المكي الشريف.
وقالت "
صحيفة سبق
" السعوية، إن "المجلس الأعلى للقضاء السعودي، أصدر قرارا بالموافقة على إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي الشريف، وتحديد اختصاصها، ونطاقها المكاني، وآلية مباشرة عملها".
كما قرر المجلس، الموافقة على منح جائزة التميز القضائي لعدد من قضاة محاكم الدرجة الأولى باختلاف اختصاصاتها النوعية، بناءً على قواعد الجائزة المعتمدة من المجلس.
وناقش المجلس الأعلى للقضاء السعودي، عدة موضوعات متعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، واتخذ عدداً من القرارات الخاصة بها، فضلا عن إصدار قرارات أخرى مرتبطة بالعمل القضائي.