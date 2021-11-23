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https://arabic.sputniknews.com/20211123/لقاء-يجمع-بوتين-وعباس-في-سوتشي-1052428689.html
لقاء يجمع بوتين وعباس في سوتشي
لقاء يجمع بوتين وعباس في سوتشي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موقف بلاده من التسوية الفلسطينية لم يتغير، مؤكدا أن الحل لابد وأن يكون على أساس القرارات السابقة لمجلس... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T12:28+0000
2021-11-23T12:28+0000
روسيا
محمود عباس
دولة فلسطين
بوتين
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وقال الرئيس الروسي خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في مدينة سوتشي: "أهم شيء أود قوله إن موقف روسيا من المسار الفلسطيني في تسوية القضية الفلسطينية لم يتغير، حيث يجب حل المشكلة الفلسطينية وفق القرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي على أساس عادل يراعي مصالح الجميع".كما شدد بوتين على ضرورة استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وفلسطين في أسرع وقت ممكن، قائلا: "مع الأسف، بسبب انتشار فيروس كورونا، هناك تعطيل في عمل اللجنة الحكومية المشتركة وبات ضروريا استئناف عملها في أسرع وقت ممكن".كما أكد بوتين ضرورة التواصل بصورة منتظمة، وتبادل الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط.وفي السياق نفسه، صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن دولته تقدر بشدة موقف موسكو من القضايا المتعلقة بشعبها.وشكر بوتين على دعوته إلى روسيا قائلا:
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روسيا, محمود عباس, دولة فلسطين, بوتين

لقاء يجمع بوتين وعباس في سوتشي

12:28 GMT 23.11.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موقف بلاده من التسوية الفلسطينية لم يتغير، مؤكدا أن الحل لابد وأن يكون على أساس القرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي.
وقال الرئيس الروسي خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في مدينة سوتشي: "أهم شيء أود قوله إن موقف روسيا من المسار الفلسطيني في تسوية القضية الفلسطينية لم يتغير، حيث يجب حل المشكلة الفلسطينية وفق القرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي على أساس عادل يراعي مصالح الجميع".
كما شدد بوتين على ضرورة استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وفلسطين في أسرع وقت ممكن، قائلا: "مع الأسف، بسبب انتشار فيروس كورونا، هناك تعطيل في عمل اللجنة الحكومية المشتركة وبات ضروريا استئناف عملها في أسرع وقت ممكن".
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
© Sputnik . POOL
/
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كما أكد بوتين ضرورة التواصل بصورة منتظمة، وتبادل الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط.
وفي السياق نفسه، صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن دولته تقدر بشدة موقف موسكو من القضايا المتعلقة بشعبها.
وشكر بوتين على دعوته إلى روسيا قائلا:

"أنا سعيد جدا بزيارة روسيا الصديقة. نحن نثمن عاليا موقف بلادكم فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني".

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