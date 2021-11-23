لقاء يجمع بوتين وعباس في سوتشي

وقال الرئيس الروسي خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في مدينة سوتشي: "أهم شيء أود قوله إن موقف روسيا من المسار الفلسطيني في تسوية القضية الفلسطينية لم يتغير، حيث يجب حل المشكلة الفلسطينية وفق القرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي على أساس عادل يراعي مصالح الجميع".كما شدد بوتين على ضرورة استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وفلسطين في أسرع وقت ممكن، قائلا: "مع الأسف، بسبب انتشار فيروس كورونا، هناك تعطيل في عمل اللجنة الحكومية المشتركة وبات ضروريا استئناف عملها في أسرع وقت ممكن".كما أكد بوتين ضرورة التواصل بصورة منتظمة، وتبادل الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط.وفي السياق نفسه، صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن دولته تقدر بشدة موقف موسكو من القضايا المتعلقة بشعبها.وشكر بوتين على دعوته إلى روسيا قائلا:
كما شدد بوتين على ضرورة استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وفلسطين في أسرع وقت ممكن، قائلا: "مع الأسف، بسبب انتشار فيروس كورونا، هناك تعطيل في عمل اللجنة الحكومية المشتركة وبات ضروريا استئناف عملها في أسرع وقت ممكن".