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https://arabic.sputniknews.com/20211123/مصر-والإمارات-واليونان-وقبرص-تنهي-تدريبات-ميدوزا--11-1052650895.html
مصر والإمارات واليونان وقبرص تنهي تدريبات "ميدوزا-11"
مصر والإمارات واليونان وقبرص تنهي تدريبات "ميدوزا-11"
انتهت تدريبات "ميدوزا – 11" والتي جاءت بمشاركة كل من مصر والإمارات واليونان وقبرص. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T16:57+0000
2021-11-23T16:58+0000
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أخبار مصر الآن
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وام، فقد حضر رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، ختام التمرين العسكري المشترك "ميدوزا -11" في اليونان.ووفقا لـ"وام" فإن مشاركة القوات الإماراتية تأتي "ضمن الخطة التدريبية المتضمنة استمرار المشاركة في التمارين المشتركة داخل الإمارات وخارجها، لتطوير التدريب وتأهيل منتسبي القوات المسلحة واكتساب المهارات التدريبية".وقد اشتملت التمارين على "تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية منها قيام القوات المشاركة في التدريب بأعمال التخطيط وإدارة عمليات بحرية وجوية مشتركة والقيام بأعمال الإبرار البحري والجوي بمشاركة عناصر القوات الخاصة".وكانت فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك (ميدوزا-11) قد انطلقت في الـ18 من نوفمبر/ تشرين الثاني، واستمرت على مدار 5 أيام، على أرض دولة اليونان.وشارك في تلك التدريبات قوات من كل من مصر واليونان وقبرص والإمارات، فيما شاركت الأردن بصفة مراقب.وقد حضر ختام التدريبات أيضا الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية ونيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني وشارلامبوس بتريدس وزير الدفاع القبرصي.
https://arabic.sputniknews.com/20201231/33-مناورة-وتدريب-عسكري-ترصد-قوة-الجيش-المصري-في-2020-1047674050.html
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الإمارات, أخبار مصر الآن

مصر والإمارات واليونان وقبرص تنهي تدريبات "ميدوزا-11"

16:57 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 16:58 GMT 23.11.2021)
© AFP 2021 / HOSHANG HASHIMIالجيش الأفغاني... جنود يشاركون في تدريبات عسكرية
الجيش الأفغاني... جنود يشاركون في تدريبات عسكرية - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / HOSHANG HASHIMI
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انتهت تدريبات "ميدوزا – 11" والتي جاءت بمشاركة كل من مصر والإمارات واليونان وقبرص.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وام، فقد حضر رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، ختام التمرين العسكري المشترك "ميدوزا -11" في اليونان.
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ووفقا لـ"وام" فإن مشاركة القوات الإماراتية تأتي "ضمن الخطة التدريبية المتضمنة استمرار المشاركة في التمارين المشتركة داخل الإمارات وخارجها، لتطوير التدريب وتأهيل منتسبي القوات المسلحة واكتساب المهارات التدريبية".
وقد اشتملت التمارين على "تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية منها قيام القوات المشاركة في التدريب بأعمال التخطيط وإدارة عمليات بحرية وجوية مشتركة والقيام بأعمال الإبرار البحري والجوي بمشاركة عناصر القوات الخاصة".
وكانت فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك (ميدوزا-11) قد انطلقت في الـ18 من نوفمبر/ تشرين الثاني، واستمرت على مدار 5 أيام، على أرض دولة اليونان.
وشارك في تلك التدريبات قوات من كل من مصر واليونان وقبرص والإمارات، فيما شاركت الأردن بصفة مراقب.
وقد حضر ختام التدريبات أيضا الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية ونيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني وشارلامبوس بتريدس وزير الدفاع القبرصي.
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