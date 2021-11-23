منة شلبي تتصدر "الترند" بعد خسارتها في حفل جوائز "إيمي"... صور وفيديو

ولم تفز شلبي بالجائزة المرشحة لها في الحفل "أفضل ممثلة"، التي اقتنصتها منها الممثلة البريطانية، هايلي سكوايرز عن دورها في المسلسل الدرامي البريطاني، "Adult Material".وكانت منة شلبي مرشحة لجائزة أفضل ممثلة في حفل جوائز "إيمي" العالمية عن دورها في المسلسل التلفزيوني "في كل أسبوع يوم جمعة"، الذي عرض على منصة "شاهد" السعودية، ويشاركها بطولته الفنان، آسر ياسين.وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقاء مصورا مع منة شلبي أثناء سيرها على السجادة الحمراء في حفل جوائز "إيمي" العالمية، الذي كشفت فيه أنها صرخت عندما تلقت نبأ ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة من خلال رسالة بريد إلكتروني.كما عبرت شلبي في اللقاء عن امتنانها وكذلك عن تحمسها لوجودها في الحفل العالمي.
وكانت منة شلبي مرشحة لجائزة أفضل ممثلة في حفل جوائز "إيمي" العالمية عن دورها في المسلسل التلفزيوني "في كل أسبوع يوم جمعة"، الذي عرض على منصة "شاهد" السعودية، ويشاركها بطولته الفنان، آسر ياسين.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقاء مصورا مع منة شلبي أثناء سيرها على السجادة الحمراء في حفل جوائز "إيمي" العالمية، الذي كشفت فيه أنها صرخت عندما تلقت نبأ ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة من خلال رسالة بريد إلكتروني.