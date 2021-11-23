هل دخل أمين رابطة العالم الإسلامي كنيسة وقرع أجراسها.. فيديو

وأعاد ناشطون على مواقع التواصل نشر الفيديو لسبب غير معلوم، زاعمين أن الجرس الذي يقرعه العيسى هو ناقوس في كنيسة، بينما ادعى آخرون أنه جرس في معبد، ما أثار جدلا وهجوما واسعا عليه.لكنّ ناشطين آخرين انطلقوا في مواجهة هذه الحملة بنشر فيديو آخر للعيسى وهو يوضح الأمر خلال مقابلة على قناة MBC قال فيها: "في جاكارتا بإندونيسيا وفي مؤتمر دولي لشباب شرق آسيا كان هناك تقليد وطني إندونيسي وهو قرع الطبل إيذانا ببدء أعمال أي مشروع مهم وطلبوا مني ذلك وتجاوبت احتراما لتقليد إخواننا الإندونيسيين".
لكنّ ناشطين آخرين انطلقوا في مواجهة هذه الحملة بنشر فيديو آخر للعيسى وهو يوضح الأمر خلال مقابلة على قناة MBC قال فيها: "في جاكارتا بإندونيسيا وفي مؤتمر دولي لشباب شرق آسيا كان هناك تقليد وطني إندونيسي وهو قرع الطبل إيذانا ببدء أعمال أي مشروع مهم وطلبوا مني ذلك وتجاوبت احتراما لتقليد إخواننا الإندونيسيين".