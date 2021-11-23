تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211123/هل-دخل-أمين-رابطة-العالم-الإسلامي-كنيسة-وقرع-أجراسها-فيديو-1052428991.html
هل دخل أمين رابطة العالم الإسلامي كنيسة وقرع أجراسها.. فيديو
هل دخل أمين رابطة العالم الإسلامي كنيسة وقرع أجراسها.. فيديو
أثار مقطع فيديو قديم لأمين عام رابطة العالم الإسلامي محمد العيسى وهو يقرع جرسا خلال اجتماع رسمي؛ تفاعلا واسعا. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T12:25+0000
2021-11-23T12:25+0000
العالم العربي
كنيسة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104416/16/1044161627_0:0:3021:1700_1920x0_80_0_0_3dd3f238430f3a2d050847fa1c26f3fa.jpg
وأعاد ناشطون على مواقع التواصل نشر الفيديو لسبب غير معلوم، زاعمين أن الجرس الذي يقرعه العيسى هو ناقوس في كنيسة، بينما ادعى آخرون أنه جرس في معبد، ما أثار جدلا وهجوما واسعا عليه.لكنّ ناشطين آخرين انطلقوا في مواجهة هذه الحملة بنشر فيديو آخر للعيسى وهو يوضح الأمر خلال مقابلة على قناة MBC قال فيها: "في جاكارتا بإندونيسيا وفي مؤتمر دولي لشباب شرق آسيا كان هناك تقليد وطني إندونيسي وهو قرع الطبل إيذانا ببدء أعمال أي مشروع مهم وطلبوا مني ذلك وتجاوبت احتراما لتقليد إخواننا الإندونيسيين".
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104416/16/1044161627_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_01b2e7bcf193fe3486702c195ac35a99.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, كنيسة

هل دخل أمين رابطة العالم الإسلامي كنيسة وقرع أجراسها.. فيديو

12:25 GMT 23.11.2021
© Photo / BARTOSZ SIEDLIKمحمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي
محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي. صورة أرشفية
© Photo / BARTOSZ SIEDLIK
تابعنا عبر
أثار مقطع فيديو قديم لأمين عام رابطة العالم الإسلامي محمد العيسى وهو يقرع جرسا خلال اجتماع رسمي؛ تفاعلا واسعا.
وأعاد ناشطون على مواقع التواصل نشر الفيديو لسبب غير معلوم، زاعمين أن الجرس الذي يقرعه العيسى هو ناقوس في كنيسة، بينما ادعى آخرون أنه جرس في معبد، ما أثار جدلا وهجوما واسعا عليه.
لكنّ ناشطين آخرين انطلقوا في مواجهة هذه الحملة بنشر فيديو آخر للعيسى وهو يوضح الأمر خلال مقابلة على قناة MBC قال فيها: "في جاكارتا بإندونيسيا وفي مؤتمر دولي لشباب شرق آسيا كان هناك تقليد وطني إندونيسي وهو قرع الطبل إيذانا ببدء أعمال أي مشروع مهم وطلبوا مني ذلك وتجاوبت احتراما لتقليد إخواننا الإندونيسيين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة <"br />
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:26 GMTنائب ليبي: تحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر لم يصدر به قرار رسمي حتى الآن
13:25 GMTقرار عاجل من القضاء السعودي بشأن الحرم المكي
13:23 GMTمركبة "شراعية" تبحر على "أمواج" رياح الشمس بسرعات هائلة... صور وفيديو
13:19 GMTإسرائيل تستعد لتصعيد المواجهة مع إيران: لن نواجه المليشيات بل المسؤول عنها
13:16 GMTتصاعد حدة احتجاجات طلاب جامعة السليمانية شمالي العراق للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية
13:05 GMT"أنصار الله" ترفض اتهامات التحالف بتحويل مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية
13:01 GMTرئيس مجموعة العمل الوطني الليبي: عدد المرشحين الكبير للرئاسة دلالة على الرغبة في المشاركة
12:58 GMTبايدن يعلن سحب 50 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي
12:56 GMTخبراء تغذية: هذه الأطعمة تسبب "سمنة الشتاء"
12:47 GMTشريف منير يكشف عن وضعه شرطا أمام عادل إمام للتمثيل معه... فيديو
12:47 GMTرئيس قناة عربية خاصة ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية
12:43 GMTشركة روسية تطلق مروحية بصالون فاخر
12:41 GMTالبيت الأبيض: بايدن يفرج عن كميات من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط
12:35 GMTالسعودية: ندين السياسات العدوانية لإيران وندعم الجهود الدولية لمنع حيازتها للسلاح النووي
12:31 GMT فتاة تعلن زفافها على نفسها... ثم "تتطلق" بعد مقابلة شريك حياتها
12:28 GMTلقاء يجمع بوتين وعباس في سوتشي
12:25 GMTهل دخل أمين رابطة العالم الإسلامي كنيسة وقرع أجراسها.. فيديو
12:21 GMTالأمن يستتب... كيف تساعد الشرطة العسكرية الروسية بلدة شمالي سوريا
12:21 GMTاختيار رئيس "الاتحادي الأمريكي" لفترة ثانية يرفع سعر الدولار لأعلى مستوى في 16 شهرا
12:12 GMTالوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد ضرورة تعديل البرنامج النووي الإيراني