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وزارة الدفاع الإثيوبية تعلن القضاء على جماعة إرهابية "مدعومة من مصر والسودان"
وزارة الدفاع الإثيوبية تعلن القضاء على جماعة إرهابية "مدعومة من مصر والسودان"
أعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية، القضاء على جماعة إرهابية قالت إنها كانت تستهدف تنفيذ مهام تخريبية في البلاد بدعم من مصر والسودان. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T11:15+0000
2021-11-23T11:15+0000
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وقال القائد العام للكتيبة 22 في الجيش الإثيوبي، العقيد سيف إنغي، في بيان، إن عملية أمنية مشتركة أحبطت تسلل الجماعة من السودان إلى منطقة شيرقولى ومنغي في إقليم بني شنغول-غومز، لافتا إلى أن قوات الأمن تمكنت من ضبط 1262 قطعة سلاح وذخيرة مثل قذائف آر بي جي المضادة للمدرعات، وقنابل يدوية وأجهزة راديو وهواتف خلوية وعدد كبير من الجنيهات السودانية، وفقا لإذاعة فانا الإثيوبية.من جانبه ، قال مفوض شرطة إقليم بني شنغول-غومز، عبد العزيز محمد، إنه رغم دخول أعداء أجانب الحدود السودانية بالتعاون مع العدو الداخلي، فقد تم تدمير أكثر من 30 من القوات المناهضة للسلام بأيدي قوات الأمن المشتركة كما تم أسر البقية.وشدد مفوض شرطة الإقليم على ضرورة أن يفهم الجميع أن هدف الجماعات الإرهابية المتعاونة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية هو تدمير إثيوبيا.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قال يوم الاثنين، إنه سيتوجه إلى ساحة المعركة ليقود القتال ضد مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من العاصمة أديس أبابا.وأكدت جبهة تحرير تيغراي، الأسبوع الماضي، أنه لن يحدث "حمام دم" في حال دخل مقاتلوها العاصمة أديس أبابا، لإسقاط الحكومة المركزية، وشددت أنها تتقدم نحو العاصمة.
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أخبار إثيوبيا, مصر, إثيوبيا

وزارة الدفاع الإثيوبية تعلن القضاء على جماعة إرهابية "مدعومة من مصر والسودان"

11:15 GMT 23.11.2021
© AP Photo / MOHAMED SHEIKH NORالجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / MOHAMED SHEIKH NOR
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أعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية، القضاء على جماعة إرهابية قالت إنها كانت تستهدف تنفيذ مهام تخريبية في البلاد بدعم من مصر والسودان.
وقال القائد العام للكتيبة 22 في الجيش الإثيوبي، العقيد سيف إنغي، في بيان، إن عملية أمنية مشتركة أحبطت تسلل الجماعة من السودان إلى منطقة شيرقولى ومنغي في إقليم بني شنغول-غومز، لافتا إلى أن قوات الأمن تمكنت من ضبط 1262 قطعة سلاح وذخيرة مثل قذائف آر بي جي المضادة للمدرعات، وقنابل يدوية وأجهزة راديو وهواتف خلوية وعدد كبير من الجنيهات السودانية، وفقا لإذاعة فانا الإثيوبية.
من جانبه ، قال مفوض شرطة إقليم بني شنغول-غومز، عبد العزيز محمد، إنه رغم دخول أعداء أجانب الحدود السودانية بالتعاون مع العدو الداخلي، فقد تم تدمير أكثر من 30 من القوات المناهضة للسلام بأيدي قوات الأمن المشتركة كما تم أسر البقية.
وشدد مفوض شرطة الإقليم على ضرورة أن يفهم الجميع أن هدف الجماعات الإرهابية المتعاونة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية هو تدمير إثيوبيا.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قال يوم الاثنين، إنه سيتوجه إلى ساحة المعركة ليقود القتال ضد مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من العاصمة أديس أبابا.
وأكدت جبهة تحرير تيغراي، الأسبوع الماضي، أنه لن يحدث "حمام دم" في حال دخل مقاتلوها العاصمة أديس أبابا، لإسقاط الحكومة المركزية، وشددت أنها تتقدم نحو العاصمة.
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