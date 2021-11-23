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https://arabic.sputniknews.com/20211123/-الكويت-تفكر-في-نوع-جديد-من-التأشيرات-ليست-للجميع-1052643477.html
الكويت تفكر في نوع جديد من التأشيرات ليست للجميع
الكويت تفكر في نوع جديد من التأشيرات ليست للجميع
ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الكويتية تفكر في إصدار نوع جديد من التاشيرات يمنح صاحبه الحق في الإقامة مدة تتراوح من 5 إلى 15 عاما. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T14:51+0000
2021-11-23T14:51+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحسب تصريحات لجريدة القبس الكويتية، قال مصدر مسؤول في الحكومة، إن هناك توجها لإصدار تأشيرات بإقامات بين 5 و15 عاماً، مؤكدا أنها ستكون لـ "الوافدين المستثمرين وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال".وقال: "الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني".ولفت المصدر إلى أن الأمر بدأ بالفعل عن طريق "تحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي، (المادة 18)"، مؤكدا أنه "سيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على كفالة الدولة".وقال المصدر إن مثل هذا التوجه "سيعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات".وتوقع أن يتم "فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريباً".وأشار المصدر إلى أن نظام الكفيل سييتم حلحلته بمثل هذا الإجراء، مؤكا أن "التعديل سيطال أيضاً آلية منح إقامة كفيل نفسه، من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام في البلاد مدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل".
https://arabic.sputniknews.com/20211107/قرارات-جديدة-بخصوص-تأشيرات-دخول-الكويت-1050640341.html
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أخبار الكويت اليوم

الكويت تفكر في نوع جديد من التأشيرات ليست للجميع

14:51 GMT 23.11.2021
© AP Photoمدينة الكويت
مدينة الكويت - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AP Photo
تابعنا عبر
ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الكويتية تفكر في إصدار نوع جديد من التاشيرات يمنح صاحبه الحق في الإقامة مدة تتراوح من 5 إلى 15 عاما.
وحسب تصريحات لجريدة القبس الكويتية، قال مصدر مسؤول في الحكومة، إن هناك توجها لإصدار تأشيرات بإقامات بين 5 و15 عاماً، مؤكدا أنها ستكون لـ "الوافدين المستثمرين وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال".
مطار الكويت الدولي - Sputnik عربي, 1920, 07.11.2021
قرارات جديدة بخصوص تأشيرات دخول الكويت
7 نوفمبر, 09:09 GMT
وقال: "الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني".
ولفت المصدر إلى أن الأمر بدأ بالفعل عن طريق "تحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي، (المادة 18)"، مؤكدا أنه "سيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على كفالة الدولة".
وقال المصدر إن مثل هذا التوجه "سيعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات".
وتوقع أن يتم "فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريباً".
وأشار المصدر إلى أن نظام الكفيل سييتم حلحلته بمثل هذا الإجراء، مؤكا أن "التعديل سيطال أيضاً آلية منح إقامة كفيل نفسه، من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام في البلاد مدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل".
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