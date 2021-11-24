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أجروا 120 عملية زراعة كلى... 3 أطباء يتزعمون عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية في مصر
أجروا 120 عملية زراعة كلى... 3 أطباء يتزعمون عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية في مصر
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، القبض على عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية، يتزعمها 3 أطباء. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T12:15+0000
2021-11-24T12:15+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها، أن قوات الأمن ألقت القبض على عناصر تشكيل عصابي لتسهيل وإجراء عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، بعد معلومات مؤكدة وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.وأضاف البيان أن المعلومات أكدت قيام 10 أشخاص من بينهم (ثلاثة أطباء – موظفة بأحد معاهد الكلى – موظف معمل خاص – ممرض بمستشفى خاص) بتكوين تشكيل عصابي، فيما بينهم، تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية "زراعة الكلى" خارج الإطار القانوني.وتبين من تحريات الأمن المصري أن المتهمين يقومون باستقطاب الراغبين من خلال الإعلانات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى مقابل مبالغ مالية، تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع.وتابع البيان "وعلى الجانب الآخر يقوموا بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصرى من المتبرع إليه، فضلاً عن قيام أفراد التشكيل العصابى بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية".وأوضح البيان أنه بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط جميع المتهمين، وبحوزة اثنين منهم (مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية " - مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم).كما تم ضبط جميع المستندات المتعلقة بنشاط المتهمين الإجرامى، وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابي قاموا بإجراء 120 عملية زراعة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامي (2019، 2020) وأمكن التوصل إلى عدد 25 من المجني عليهم، وبمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامي.**يمكنك متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن من سبوتنيك.
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أجروا 120 عملية زراعة كلى... 3 أطباء يتزعمون عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية في مصر

12:15 GMT 24.11.2021
© AP Photo / Nariman El-Moftyالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Nariman El-Mofty
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، القبض على عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية، يتزعمها 3 أطباء.
وقالت الوزارة في بيان لها، أن قوات الأمن ألقت القبض على عناصر تشكيل عصابي لتسهيل وإجراء عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، بعد معلومات مؤكدة وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.
وأضاف البيان أن المعلومات أكدت قيام 10 أشخاص من بينهم (ثلاثة أطباء – موظفة بأحد معاهد الكلى – موظف معمل خاص – ممرض بمستشفى خاص) بتكوين تشكيل عصابي، فيما بينهم، تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية "زراعة الكلى" خارج الإطار القانوني.
وتبين من تحريات الأمن المصري أن المتهمين يقومون باستقطاب الراغبين من خلال الإعلانات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى مقابل مبالغ مالية، تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع.
وتابع البيان "وعلى الجانب الآخر يقوموا بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصرى من المتبرع إليه، فضلاً عن قيام أفراد التشكيل العصابى بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية".
وأوضح البيان أنه بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط جميع المتهمين، وبحوزة اثنين منهم (مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية " - مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم).
كما تم ضبط جميع المستندات المتعلقة بنشاط المتهمين الإجرامى، وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابي قاموا بإجراء 120 عملية زراعة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامي (2019، 2020) وأمكن التوصل إلى عدد 25 من المجني عليهم، وبمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامي.
**يمكنك متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن من سبوتنيك.
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