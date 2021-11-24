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https://arabic.sputniknews.com/20211124/أستراليا-تصنف-حزب-الله-اللبناني-منظمة-إرهابية-1052661601.html
أستراليا تصنف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية"
أستراليا تصنف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية"
أعلنت أستراليا، الأربعاء، تصنيف جميع أعضاء حزب الله بأنهم "منظمة إرهابية"، موسعة الحظر الحالي على الوحدات المسلحة ليشمل المنظمة بأكملها. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T02:15+0000
2021-11-24T02:15+0000
2021-11-24T02:15+0000
أستراليا
أخبار حزب الله
لبنان
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وقالت وزيرة الداخلية، كارين أندروز إن الجماعة "تواصل التهديد بهجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية" وتشكل تهديدًا "حقيقيًا" و"موثوقًا به" لأستراليا، بحسب وكالة فرانس برس.وبموجب القرار، أصبحت عضوية الجماع أو توفير التمويل لها محظورة الآن في أستراليا، التي تضم جالية لبنانية كبيرة.ولم تكشف السلطات الأسترالية عن الدافع وراء إعلان القرار في الوقت الحالي، والذي يتزامن مع مرور لبنان بأزمات سياسية واقتصادية متصاعدة، إذ يقدر أن ما يقرب من 80 % من السكان يعيشون تحت خط الفقر.يشار إلى أن عدة دول غربية تصنف "حزب الله" على أنه جماعة إرهابية، على الرغم من أن بعض الدول كانت مترددة في معاقبة الجناح السياسي للحزب، خشية أن يزعزع استقرار لبنان ويعرقل الاتصالات مع السلطات.
https://arabic.sputniknews.com/20201205/واشنطن-ترحب-تصنيف-سلوفينيا-حزب-الله-منظمة-إرهابية-خطوة-حاسمة-1047407976.html
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أستراليا, أخبار حزب الله, لبنان
أستراليا تصنف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية"
أعلنت أستراليا، الأربعاء، تصنيف جميع أعضاء حزب الله بأنهم "منظمة إرهابية"، موسعة الحظر الحالي على الوحدات المسلحة ليشمل المنظمة بأكملها.
وقالت وزيرة الداخلية، كارين أندروز إن الجماعة "تواصل التهديد بهجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية" وتشكل تهديدًا "حقيقيًا" و"موثوقًا به" لأستراليا، بحسب وكالة فرانس برس.
وبموجب القرار، أصبحت عضوية الجماع أو توفير التمويل لها محظورة الآن في أستراليا، التي تضم جالية لبنانية كبيرة.
ولم تكشف السلطات الأسترالية عن الدافع وراء إعلان القرار في الوقت الحالي، والذي يتزامن مع مرور لبنان بأزمات سياسية واقتصادية متصاعدة، إذ يقدر أن ما يقرب من 80 % من السكان
يعيشون تحت خط الفقر
.
يشار إلى أن
عدة دول غربية تصنف "حزب الله" على أنه جماعة إرهابية
، على الرغم من أن بعض الدول كانت مترددة في معاقبة الجناح السياسي للحزب، خشية أن يزعزع استقرار لبنان ويعرقل الاتصالات مع السلطات.