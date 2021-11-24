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الجيش الإسرائيلي يقيم سياجا معدنيا جديدا على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي يقيم سياجا معدنيا جديدا على الحدود مع لبنان
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قام ببناء سياج معدني عازل مقابل الحدود اللبنانية. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T08:00+0000
2021-11-24T08:03+0000
العالم العربي
إسرائيل
الحدود اللبنانية
لبنان
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وذكر مراسل وكالة "النشرة" اللبنانية في منطقة حاصبيا، أن "الجيش الإسرائيلي استأنف صباح اليوم تركيب سياج معدني عازل بمحاذاة الطريق العسكري التي استحدثها مؤخرا في محيط الجهة الغربية لمستعمرة مسكاف عام المقابلة لبلدة العديسة اللبنانية". وبحسب المراسل "استقدم الجيش الإسرائيلي لهذه الغاية ورشة فنية مدعومة برافعة تعمل على تركيب السياج وسط إجراءات أمنية مشددة تقابلها في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق عن إحباط محاولة تهريب مخدرات وذخائر تبلغ قيمتها مئات آلاف الدولارات عبر الحدود اللبنانية.
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العالم العربي, إسرائيل, الحدود اللبنانية, لبنان

الجيش الإسرائيلي يقيم سياجا معدنيا جديدا على الحدود مع لبنان

08:00 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 08:03 GMT 24.11.2021)
© REUTERS / AZIZ TAHERقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، العديسة‎ جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، العديسة‎ جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / AZIZ TAHER
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قام ببناء سياج معدني عازل مقابل الحدود اللبنانية.
وذكر مراسل وكالة "النشرة" اللبنانية في منطقة حاصبيا، أن "الجيش الإسرائيلي استأنف صباح اليوم تركيب سياج معدني عازل بمحاذاة الطريق العسكري التي استحدثها مؤخرا في محيط الجهة الغربية لمستعمرة مسكاف عام المقابلة لبلدة العديسة اللبنانية".
وبحسب المراسل "استقدم الجيش الإسرائيلي لهذه الغاية ورشة فنية مدعومة برافعة تعمل على تركيب السياج وسط إجراءات أمنية مشددة تقابلها في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق عن إحباط محاولة تهريب مخدرات وذخائر تبلغ قيمتها مئات آلاف الدولارات عبر الحدود اللبنانية.
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