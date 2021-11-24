الجيش الإسرائيلي يقيم سياجا معدنيا جديدا على الحدود مع لبنان

وذكر مراسل وكالة "النشرة" اللبنانية في منطقة حاصبيا، أن "الجيش الإسرائيلي استأنف صباح اليوم تركيب سياج معدني عازل بمحاذاة الطريق العسكري التي استحدثها مؤخرا في محيط الجهة الغربية لمستعمرة مسكاف عام المقابلة لبلدة العديسة اللبنانية". وبحسب المراسل "استقدم الجيش الإسرائيلي لهذه الغاية ورشة فنية مدعومة برافعة تعمل على تركيب السياج وسط إجراءات أمنية مشددة تقابلها في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق عن إحباط محاولة تهريب مخدرات وذخائر تبلغ قيمتها مئات آلاف الدولارات عبر الحدود اللبنانية.
وبحسب المراسل "استقدم الجيش الإسرائيلي لهذه الغاية ورشة فنية مدعومة برافعة تعمل على تركيب السياج وسط إجراءات أمنية مشددة تقابلها في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ".