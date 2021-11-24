الجيش العراقي يعلن تنفيذ 3 ضربات جوية ضد عناصر من "داعش"
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
© Photo / Iraqi Security Cell
تواصل القوات العراقية تنفيذ عمليات عسكرية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) سواء باستخدام عناصر القوات الخاصة أو عن طريق الضربات الجوية.
وأعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم، تنفيذ عملية جديدة ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى.
جاء ذلك وفق تدوينة نشرها رسول عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء.
بإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجويـة بواسطة طائرات ( F16 ) العراقية ثلاث ضربات ضـمـن قـاطع مسـؤولية لواء المشاة ٥٣ الفرقة الأولى في قيادة عمليات ديالى على الحدود الفاصلة للمقر المسيطر ( طوز خرماتو )، حيث أسفرت عن تدمير كهف ونفق لعصابات داعش الإرهابية. pic.twitter.com/5ZQGV2lO2K— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) November 24, 2021
وأكد رسول أن القوات الجويـة العراقية نفذت 3 ضربات جوية ضد فلول "داعش" بإشراف قيادة العمليات المشتركة.
وتابع: "تم استخدام طائرات "إف 16" العراقية لضرب مواقع الإرهابيين الموجودين ضـمـن قـطاع مسـؤولية لواء المشاة 53 الفرقة الأولى"، مشيرا إلى أن ذلك كان في نطاق قيادة عمليات ديالى.
الضربات أسفرت عن تدمير كهف ونفق لعصابات "داعش" الإرهابية.
وتواصل القوات العراقية مطاردة فلول التنظيم الإرهابي منذ القضاء عليه وإعلان تحرير المناطق التي كان يسيطر عليها شمالي البلاد.