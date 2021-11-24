تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية
https://arabic.sputniknews.com/20211124/الجيش-العراقي-يعلن-تنفيذ-3-ضربات-جوية-ضد-عناصر-من-داعش-1052810063.html
الجيش العراقي يعلن تنفيذ 3 ضربات جوية ضد عناصر من "داعش"
الجيش العراقي يعلن تنفيذ 3 ضربات جوية ضد عناصر من "داعش"
تواصل القوات العراقية تنفيذ عمليات عسكرية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) سواء باستخدام عناصر القوات الخاصة أو عن طريق الضربات الجوية. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T09:58+0000
2021-11-24T09:58+0000
داعش
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1e/1047018453_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4c59a0c6cf3df789f186c7504dedb770.jpg
وأعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم، تنفيذ عملية جديدة ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى.جاء ذلك وفق تدوينة نشرها رسول عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء.وأكد رسول أن القوات الجويـة العراقية نفذت 3 ضربات جوية ضد فلول "داعش" بإشراف قيادة العمليات المشتركة.وتابع: "تم استخدام طائرات "إف 16" العراقية لضرب مواقع الإرهابيين الموجودين ضـمـن قـطاع مسـؤولية لواء المشاة 53 الفرقة الأولى"، مشيرا إلى أن ذلك كان في نطاق قيادة عمليات ديالى.وتواصل القوات العراقية مطاردة فلول التنظيم الإرهابي منذ القضاء عليه وإعلان تحرير المناطق التي كان يسيطر عليها شمالي البلاد.
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1e/1047018453_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f826b4319cf4d62c59d164a59e1a6205.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
داعش

الجيش العراقي يعلن تنفيذ 3 ضربات جوية ضد عناصر من "داعش"

09:58 GMT 24.11.2021
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© Photo / Iraqi Security Cell
تابعنا عبر
تواصل القوات العراقية تنفيذ عمليات عسكرية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) سواء باستخدام عناصر القوات الخاصة أو عن طريق الضربات الجوية.
وأعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم، تنفيذ عملية جديدة ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى.
جاء ذلك وفق تدوينة نشرها رسول عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء.
وأكد رسول أن القوات الجويـة العراقية نفذت 3 ضربات جوية ضد فلول "داعش" بإشراف قيادة العمليات المشتركة.
وتابع: "تم استخدام طائرات "إف 16" العراقية لضرب مواقع الإرهابيين الموجودين ضـمـن قـطاع مسـؤولية لواء المشاة 53 الفرقة الأولى"، مشيرا إلى أن ذلك كان في نطاق قيادة عمليات ديالى.

الضربات أسفرت عن تدمير كهف ونفق لعصابات "داعش" الإرهابية.

يحيى رسول
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية
وتواصل القوات العراقية مطاردة فلول التنظيم الإرهابي منذ القضاء عليه وإعلان تحرير المناطق التي كان يسيطر عليها شمالي البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:48 GMTإعلام: تحطم "إف 35" البريطانية في المتوسط كان بسبب عدم خلع غطاء المطر قبل الإقلاع
10:43 GMTما دور منظمة الكوميسا؟
10:41 GMTأول تعليق من منة شلبي بعد خسارتها جائزة الـ "إيمي الدولية"
10:35 GMTبيان من الحكومة المصرية منعا لإثارة البلبلة بين المواطنين
10:26 GMTلقاء روسي سعودي في إطار معرض "تاريخ الإسلام في روسيا" بجدة
10:15 GMTموسكو: روسيا تبذل جهودا دبلوماسية حتى لا تفقد كييف "عقلها" حول الوضع في دونباس
10:15 GMTالمغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية
10:08 GMTأمريكا تثير غضب الصين بخطوة جديدة تجاه تايوان
09:58 GMTالجيش العراقي يعلن تنفيذ 3 ضربات جوية ضد عناصر من "داعش"
09:55 GMTإثيوبيا... آبي أحمد يسلم مهامه لنائبه ويتوجه إلى الجبهة الأمامية للمشاركة بالحرب ضد تيغراي
09:52 GMTطالبان تريد الانتقال من "النقاش" إلى "التطبيق العملي" مع واشنطن
09:50 GMTالصين ترد على طلب بايدن بيع جزء من احتياطيها الاستراتيجي للنفط
09:50 GMT تعيين أول امرأة في منصب رئيسة للوزراء في السويد
09:45 GMTالحبس لمدة عام وغرامة ضخمة بحق كريم بنزيمة لإدانته بـ"الابتزاز الجنسي"
09:43 GMT بوغينسكي: 60% من المروحيات العسكرية الروسية تذهب إلى الخارج
09:31 GMTحرس الحدود البولندي: بعض المهاجرين يحاولون اقتحام الحدود بالقوة
09:28 GMTإعلام: رفع كافة القيود عن الإنترنت في السودان
09:27 GMTبوتين: روسيا تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الودية مع الدول الإسلامية
09:10 GMT"صوتي مشنقة للطغاة"... من هو محمد الفيتوري الذي يحتفي به غوغل؟
09:09 GMTالأمن العراقي يعتقل شبكة قرصنة ذات أنشطة تهدد الأمن الوطني