الحكومة الصينية تلزم المشاهير بـ"القيم الاشتراكية"

ووفقًا للقواعد المنشورة، يُحظر على صفحات المعجبين والمشاهير نشر شائعات أو معلومات كاذبة أو خاصة، أوالتحريض على الشتائم بين المعجبين، أو تشجيع المعجبين على الانخراط في "جمع أموال غير قانوني أو استثمار غير عقلاني،" حسبما نشر الموقع الإلكتروني للقسم.كما جاء بالقائمة أنه: "يجب ألا تحتوي معلومات نجوم الترفيه على الإنترنت على محتوى محظور صراحةً بموجب القوانين واللوائح الإدارية، ويجب ألا تروج للقيم السيئة، مثل "الرفاهية المفرطة"، و"التباهي بالثروة".كما تعتزم السلطات الصينية إنشاء قائمة سوداء للمشاهير المخالفين، يتم تحديثها بانتظام.وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، منعت جمعية عموم الصين للعاملين في الأدب والفن 88 من المشاهير من البث المباشر على الإنترنت، ومن بينهم المغني الصيني الكندي كريس وو، المتهم بالاعتداء الجنسي.وتعتزم وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بهدف ضمان الامتثال للقواعد الجديدة، مراقبة وتقديم تقارير إلى السلطات حول "الأعمال غير القانونية والإجرامية المزعومة للنجوم والصراعات التي تشمل المعجبين".وتحتاج المنصات أيضًا إلى تعديل المحتوى الذي قد يتسبب في "الاضطرابات في المدن الكبرى" في الصين.
نشرت "إدارة الفضاء الإلكتروني" في الصين قائمة بالقواعد التي تحكم نشر أخبار المشاهير ومعلوماتهم وإعلاناتهم على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى أنشطة نوادي المعجبين، لتناسب "القيم التقليدية للمجتمع الصيني".
ووفقًا للقواعد المنشورة، يُحظر على صفحات المعجبين والمشاهير نشر شائعات أو معلومات كاذبة أو خاصة، أوالتحريض على الشتائم بين المعجبين، أو تشجيع المعجبين على الانخراط في "جمع أموال غير قانوني أو استثمار غير عقلاني،" حسبما نشر الموقع الإلكتروني للقسم.
كما جاء بالقائمة أنه: "يجب ألا تحتوي معلومات نجوم الترفيه على الإنترنت على محتوى محظور صراحةً بموجب القوانين واللوائح الإدارية، ويجب ألا تروج للقيم السيئة، مثل "الرفاهية المفرطة"، و"التباهي بالثروة".
كما تعتزم السلطات الصينية إنشاء قائمة سوداء للمشاهير المخالفين، يتم تحديثها بانتظام.
وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، منعت جمعية عموم الصين للعاملين في الأدب والفن 88 من المشاهير من البث المباشر على الإنترنت، ومن بينهم المغني الصيني الكندي كريس وو، المتهم بالاعتداء الجنسي.
وتعتزم وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بهدف ضمان الامتثال للقواعد الجديدة، مراقبة وتقديم تقارير إلى السلطات حول "الأعمال غير القانونية والإجرامية المزعومة للنجوم والصراعات التي تشمل المعجبين".
وتحتاج المنصات أيضًا إلى تعديل المحتوى الذي قد يتسبب في "الاضطرابات في المدن الكبرى" في الصين.