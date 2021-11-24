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https://arabic.sputniknews.com/20211124/الحكومة-الصينية-تلزم-المشاهير-بـالقيم-الاشتراكية-1053183266.html
الحكومة الصينية تلزم المشاهير بـ"القيم الاشتراكية"
الحكومة الصينية تلزم المشاهير بـ"القيم الاشتراكية"
نشرت "إدارة الفضاء الإلكتروني" في الصين قائمة بالقواعد التي تحكم نشر أخبار المشاهير ومعلوماتهم وإعلاناتهم على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى أنشطة نوادي المعجبين،... 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T12:55+0000
2021-11-24T12:55+0000
الصين
الاشتراكية
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ووفقًا للقواعد المنشورة، يُحظر على صفحات المعجبين والمشاهير نشر شائعات أو معلومات كاذبة أو خاصة، أوالتحريض على الشتائم بين المعجبين، أو تشجيع المعجبين على الانخراط في "جمع أموال غير قانوني أو استثمار غير عقلاني،" حسبما نشر الموقع الإلكتروني للقسم.كما جاء بالقائمة أنه: "يجب ألا تحتوي معلومات نجوم الترفيه على الإنترنت على محتوى محظور صراحةً بموجب القوانين واللوائح الإدارية، ويجب ألا تروج للقيم السيئة، مثل "الرفاهية المفرطة"، و"التباهي بالثروة".كما تعتزم السلطات الصينية إنشاء قائمة سوداء للمشاهير المخالفين، يتم تحديثها بانتظام.وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، منعت جمعية عموم الصين للعاملين في الأدب والفن 88 من المشاهير من البث المباشر على الإنترنت، ومن بينهم المغني الصيني الكندي كريس وو، المتهم بالاعتداء الجنسي.وتعتزم وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بهدف ضمان الامتثال للقواعد الجديدة، مراقبة وتقديم تقارير إلى السلطات حول "الأعمال غير القانونية والإجرامية المزعومة للنجوم والصراعات التي تشمل المعجبين".وتحتاج المنصات أيضًا إلى تعديل المحتوى الذي قد يتسبب في "الاضطرابات في المدن الكبرى" في الصين.
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الصين, الاشتراكية

الحكومة الصينية تلزم المشاهير بـ"القيم الاشتراكية"

12:55 GMT 24.11.2021
© REUTERS / Tingshu Wangالذكرى الـ100 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، بكين، الصين مايو 2021
الذكرى الـ100 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، بكين، الصين مايو 2021 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Tingshu Wang
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نشرت "إدارة الفضاء الإلكتروني" في الصين قائمة بالقواعد التي تحكم نشر أخبار المشاهير ومعلوماتهم وإعلاناتهم على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى أنشطة نوادي المعجبين، لتناسب "القيم التقليدية للمجتمع الصيني".
ووفقًا للقواعد المنشورة، يُحظر على صفحات المعجبين والمشاهير نشر شائعات أو معلومات كاذبة أو خاصة، أوالتحريض على الشتائم بين المعجبين، أو تشجيع المعجبين على الانخراط في "جمع أموال غير قانوني أو استثمار غير عقلاني،" حسبما نشر الموقع الإلكتروني للقسم.
كما جاء بالقائمة أنه: "يجب ألا تحتوي معلومات نجوم الترفيه على الإنترنت على محتوى محظور صراحةً بموجب القوانين واللوائح الإدارية، ويجب ألا تروج للقيم السيئة، مثل "الرفاهية المفرطة"، و"التباهي بالثروة".
كما تعتزم السلطات الصينية إنشاء قائمة سوداء للمشاهير المخالفين، يتم تحديثها بانتظام.
وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، منعت جمعية عموم الصين للعاملين في الأدب والفن 88 من المشاهير من البث المباشر على الإنترنت، ومن بينهم المغني الصيني الكندي كريس وو، المتهم بالاعتداء الجنسي.
وتعتزم وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بهدف ضمان الامتثال للقواعد الجديدة، مراقبة وتقديم تقارير إلى السلطات حول "الأعمال غير القانونية والإجرامية المزعومة للنجوم والصراعات التي تشمل المعجبين".
وتحتاج المنصات أيضًا إلى تعديل المحتوى الذي قد يتسبب في "الاضطرابات في المدن الكبرى" في الصين.
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