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وكالة السياحة الروسية تطلب من سلطات مصر السيطرة على وضع طوابير الانتظار في المطارات
وكالة السياحة الروسية تطلب من سلطات مصر السيطرة على وضع طوابير الانتظار في المطارات
أجرت رئيسة وكالة "روستوريزم" السياحية الروسية، زارينا دوغوزوف، محادثة هاتفية مع وزير السياحة المصري خالد العناني وطلبت منه السيطرة على الوضع مع طوابير الانتظار... 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T07:37+0000
2021-11-24T07:38+0000
العالم العربي
روسيا
سياحة
مصر
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ناقش الطرفان وضع طوابير الانتظار التي تعطل المسافرين لعدة ساعات عند المرور في نقاط التفتيش في المطارات المصرية.لاحظت دوغوزوف وفقا لتقارير وسائل الإعلام العديد من الشكاوى من السياح، بسبب الانتظار لمدة الطويلة، مما أجبر العديد من السياح على التأخر على رحلاتهم وشراء تذاكر جديدة.وأضافت: "طلبت من الطرف المصري أن يتم السيطرة على الوضع والمساعدة في خلق شروط مريحة لسياحنا".وتابعت: "وزير السياحة المصري يعتبر إمكانية زيادة عرض النطاق الترددي لنقاط التفتيش في المطارات المصرية حلا ممكنا، بالتنسيق مع جدول الرحلات الجوية".وأشارت الوكالة إلى أنه خلال المحادثة، شكرت دوغوزوف أيضا زميلها المصري للاستجابة الفورية لحالة التسمم الغذائي للسياح الروس في إحدى الفنادق في الغردقة.
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العالم العربي, روسيا, سياحة, مصر

وكالة السياحة الروسية تطلب من سلطات مصر السيطرة على وضع طوابير الانتظار في المطارات

07:37 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 07:38 GMT 24.11.2021)
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIالقاهرة، مصر يونيو 2020
القاهرة، مصر يونيو 2020 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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أجرت رئيسة وكالة "روستوريزم" السياحية الروسية، زارينا دوغوزوف، محادثة هاتفية مع وزير السياحة المصري خالد العناني وطلبت منه السيطرة على الوضع مع طوابير الانتظار في المطارات.
ناقش الطرفان وضع طوابير الانتظار التي تعطل المسافرين لعدة ساعات عند المرور في نقاط التفتيش في المطارات المصرية.
لاحظت دوغوزوف وفقا لتقارير وسائل الإعلام العديد من الشكاوى من السياح، بسبب الانتظار لمدة الطويلة، مما أجبر العديد من السياح على التأخر على رحلاتهم وشراء تذاكر جديدة.

وقالت دوغوزوف: "نحن نفهم أن نقاط التفتيش في المطارات حريصة على التفتيش الدقيق وذلك بهدف ضمان سلامة السياح، وهي أولوية مطلقة. ومع ذلك نخشى أن يزيد حجم المشكلة في فصل الشتاء".

وأضافت: "طلبت من الطرف المصري أن يتم السيطرة على الوضع والمساعدة في خلق شروط مريحة لسياحنا".
وتابعت: "وزير السياحة المصري يعتبر إمكانية زيادة عرض النطاق الترددي لنقاط التفتيش في المطارات المصرية حلا ممكنا، بالتنسيق مع جدول الرحلات الجوية".
وأشارت الوكالة إلى أنه خلال المحادثة، شكرت دوغوزوف أيضا زميلها المصري للاستجابة الفورية لحالة التسمم الغذائي للسياح الروس في إحدى الفنادق في الغردقة.
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