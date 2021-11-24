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الكرملين: الرئيس بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا سنويا قبل حلول العام الجديد
الكرملين: الرئيس بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا سنويا قبل حلول العام الجديد
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء أن الرئيس بوتين سيعقد مؤتمرا صحفيا سنويا قبل حلول العام الجديد. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T10:55+0000
2021-11-24T10:55+0000
روسيا
موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات بيسكوف خلال مؤتمره الصحفي قال خلاله إن "المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد قبل حلول العام الجديد ، ويجري النظر في مواعيد مختلفة". وأضاف بيسكوف ردا على سؤال أحد الصحفيين "تاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول وتواريخ أخرى قيد الدراسة أيضا، لكن المؤكد أنه سيعقد قبل العام الجديد".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤتمره الصحفي السنوي في العام الماضي بصيغة جديدة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، وتحدث مع الصحفيين عن طريق الفيديو من مقر الرئاسة في ضواحي موسكو.
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روسيا, موسكو, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الكرملين: الرئيس بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا سنويا قبل حلول العام الجديد

10:55 GMT 24.11.2021
© Sputnik . Evgueniy Paulin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© Sputnik . Evgueniy Paulin
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء أن الرئيس بوتين سيعقد مؤتمرا صحفيا سنويا قبل حلول العام الجديد.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات بيسكوف خلال مؤتمره الصحفي قال خلاله إن "المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد قبل حلول العام الجديد ، ويجري النظر في مواعيد مختلفة".
وأضاف بيسكوف ردا على سؤال أحد الصحفيين "تاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول وتواريخ أخرى قيد الدراسة أيضا، لكن المؤكد أنه سيعقد قبل العام الجديد".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤتمره الصحفي السنوي في العام الماضي بصيغة جديدة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، وتحدث مع الصحفيين عن طريق الفيديو من مقر الرئاسة في ضواحي موسكو.
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