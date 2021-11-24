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https://arabic.sputniknews.com/20211124/اندلاع-حريق-في-صهريج-محمل-بالوقود-جنوبي-العراق-فيديو-1053255926.html
اندلاع حريق في صهريج محمل بالوقود جنوبي العراق... فيديو
اندلاع حريق في صهريج محمل بالوقود جنوبي العراق... فيديو
نشب حريق، اليوم الأربعاء، في صهريج محمل بالوقود خارج ميناء أم قصر في البصرة جنوبي العراق. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T20:07+0000
2021-11-24T20:07+0000
2021-11-24T20:07+0000
العراق
البصرة
حريق
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وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الحريق وقع خارج الميناء ولا صحة لاندلاع الحريق داخل الميناء.وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماع مقاطع مصورة تظهر حريقا هائلا، قالوا إنها للصهريج المحمل بالوقود قرب الميناء.وفي إطار متصل، نجحت فرق الدفاع المدني في مدينة أربيل، شمالي العراق في إخماد حريق نشب بإحدى الكنائس بمنطقة عينكاوا.وأوضح مدير ناحية عينكاوا رامي نوري للوكالة أن الحريق نشب في "كرفانات" بكنيسة شموني التابعة لمطرانية السريان الكاثوليك في ناحية عينكاوا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, البصرة, حريق
اندلاع حريق في صهريج محمل بالوقود جنوبي العراق... فيديو
نشب حريق، اليوم الأربعاء، في صهريج محمل بالوقود خارج ميناء أم قصر في البصرة جنوبي العراق.
وذكرت
وكالة الأنباء العراقية (واع)
أن الحريق وقع خارج الميناء ولا صحة لاندلاع الحريق داخل الميناء.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماع مقاطع مصورة تظهر
حريقا هائلا
، قالوا إنها للصهريج المحمل بالوقود قرب الميناء.
وفي إطار متصل، نجحت فرق الدفاع المدني في مدينة أربيل، شمالي العراق في إخماد حريق نشب بإحدى الكنائس بمنطقة عينكاوا.
وأوضح مدير ناحية عينكاوا رامي نوري للوكالة أن الحريق نشب في "كرفانات" بكنيسة شموني التابعة لمطرانية السريان الكاثوليك في ناحية عينكاوا.