بوتين يعلن أنه أعاد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وأخذ جرعة عبر الأنف

وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: "بعد ستة أشهر من التطعيم انخفضت الأجسام المضادة، وأوصى الاختصاصيون بإجراء إعادة التطعيم، وهو ما قمت به".وأشار بوتين إلى أنه قام بإعادة التطعيم عبر الأنف أيضا، حيث استنشق اللقاح بالتبادل عبر فتحتي الأنف، ثم مرت خمس عشرة دقيقة وانتهي الأمر، وبعد إعادة التطعيم واستخدام جرعة عبر الأنف بدأ في ممارسة الرياضة اليوم.اقترح الرئيس الروسي خلال الاجتماع، التفكير بشأن ابتكار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد من سن عامين.وقال بوتين خلال الاجتماع: "قال لي الاختصاصيون، إن في عدد من الدول، بما فيها الصين، بدأوا في العمل على ابتكار لقاح للأطفال من سن عامين، نحن أيضا يجب أن نفكر في هذا الشأن".
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه قام بإعادة التطعيم بلقاح يؤخذ عبر الأنف.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: "بعد ستة أشهر من التطعيم انخفضت الأجسام المضادة، وأوصى الاختصاصيون بإجراء إعادة التطعيم، وهو ما قمت به".
وأشار بوتين إلى أنه قام بإعادة التطعيم عبر الأنف أيضا، حيث استنشق اللقاح بالتبادل عبر فتحتي الأنف، ثم مرت خمس عشرة دقيقة وانتهي الأمر، وبعد إعادة التطعيم واستخدام جرعة عبر الأنف بدأ في ممارسة الرياضة اليوم.