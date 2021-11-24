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بوتين يعلن أنه أعاد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وأخذ جرعة عبر الأنف
بوتين يعلن أنه أعاد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وأخذ جرعة عبر الأنف
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه قام بإعادة التطعيم بلقاح يؤخذ عبر الأنف. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T13:04+0000
2021-11-24T13:04+0000
روسيا
بوتين
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وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: "بعد ستة أشهر من التطعيم انخفضت الأجسام المضادة، وأوصى الاختصاصيون بإجراء إعادة التطعيم، وهو ما قمت به".وأشار بوتين إلى أنه قام بإعادة التطعيم عبر الأنف أيضا، حيث استنشق اللقاح بالتبادل عبر فتحتي الأنف، ثم مرت خمس عشرة دقيقة وانتهي الأمر، وبعد إعادة التطعيم واستخدام جرعة عبر الأنف بدأ في ممارسة الرياضة اليوم.اقترح الرئيس الروسي خلال الاجتماع، التفكير بشأن ابتكار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد من سن عامين.وقال بوتين خلال الاجتماع: "قال لي الاختصاصيون، إن في عدد من الدول، بما فيها الصين، بدأوا في العمل على ابتكار لقاح للأطفال من سن عامين، نحن أيضا يجب أن نفكر في هذا الشأن".
https://arabic.sputniknews.com/20211112/بوتين-بإمكان-منظمة-الصحة-العالمية-الإسراع-في-تسجيل-اللقاحات-ضد-فيروس-كورونا-1050689955.html
https://arabic.sputniknews.com/20210914/بوتين-الحكومة-الروسية-أظهرت-كفاءتها-بشكل-جيد-خلال-جائحة-كورونا-1050149849.html
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روسيا, بوتين

بوتين يعلن أنه أعاد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وأخذ جرعة عبر الأنف

13:04 GMT 24.11.2021
© Sputnik . Evgueniy Paulin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© Sputnik . Evgueniy Paulin
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه قام بإعادة التطعيم بلقاح يؤخذ عبر الأنف.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: "بعد ستة أشهر من التطعيم انخفضت الأجسام المضادة، وأوصى الاختصاصيون بإجراء إعادة التطعيم، وهو ما قمت به".
وأشار بوتين إلى أنه قام بإعادة التطعيم عبر الأنف أيضا، حيث استنشق اللقاح بالتبادل عبر فتحتي الأنف، ثم مرت خمس عشرة دقيقة وانتهي الأمر، وبعد إعادة التطعيم واستخدام جرعة عبر الأنف بدأ في ممارسة الرياضة اليوم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 12.11.2021
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اقترح الرئيس الروسي خلال الاجتماع، التفكير بشأن ابتكار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد من سن عامين.
وقال بوتين خلال الاجتماع: "قال لي الاختصاصيون، إن في عدد من الدول، بما فيها الصين، بدأوا في العمل على ابتكار لقاح للأطفال من سن عامين، نحن أيضا يجب أن نفكر في هذا الشأن".
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