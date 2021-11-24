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تشيلسي يمزق شباك يوفنتوس برباعية في دوري الأبطال.. فيديو
تشيلسي يمزق شباك يوفنتوس برباعية في دوري الأبطال.. فيديو
فاز نادي تشيلسي 4-صفر على يوفنتوس، الثلاثاء، ليتصدر المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويضمن التأهل للأدوار الإقصائية. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T00:27+0000
2021-11-24T00:27+0000
تشيلسي
يوفنتوس
دوري الأبطال
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وسجل الثلاثي الصاعد من صفوف الناشئين تريفو تشالوبا وريس جيمس وكالوم هودسون-أودوي، وجاء الهدف الرابع من تيمو فيرنر.وأجبر تشيلسي بطل أوروبا، الذي خسر 1-صفر في تورينو في سبتمبر أيلول الماضي، منافسه الإيطالي على الظهور بشكل متواضع.وسدد الفريق الإنجليزي 20 كرة مقابل أربع كرات فقط لمنافسه، وحصل على 12 ركلة ركنية مقابل ثلاث ركلات ركنية للفريق الزائر.وفي وقت سابق، ضمن يوفنتوس التأهل للأدوار الإقصائية لكن الخسارة جعلته يتراجع للمركز الثاني برصيد 12 نقطة، وهو نفس رصيد تشيلسي، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.
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تشيلسي, يوفنتوس, دوري الأبطال

تشيلسي يمزق شباك يوفنتوس برباعية في دوري الأبطال.. فيديو

00:27 GMT 24.11.2021
© REUTERS / ANDREW BOYERSمباراة تشيلسي وبيرنلي (2-2) في الدوري الإنجليزي
مباراة تشيلسي وبيرنلي (2-2) في الدوري الإنجليزي - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / ANDREW BOYERS
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فاز نادي تشيلسي 4-صفر على يوفنتوس، الثلاثاء، ليتصدر المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويضمن التأهل للأدوار الإقصائية.
وسجل الثلاثي الصاعد من صفوف الناشئين تريفو تشالوبا وريس جيمس وكالوم هودسون-أودوي، وجاء الهدف الرابع من تيمو فيرنر.
وأجبر تشيلسي بطل أوروبا، الذي خسر 1-صفر في تورينو في سبتمبر أيلول الماضي، منافسه الإيطالي على الظهور بشكل متواضع.
وسدد الفريق الإنجليزي 20 كرة مقابل أربع كرات فقط لمنافسه، وحصل على 12 ركلة ركنية مقابل ثلاث ركلات ركنية للفريق الزائر.
وفي وقت سابق، ضمن يوفنتوس التأهل للأدوار الإقصائية لكن الخسارة جعلته يتراجع للمركز الثاني برصيد 12 نقطة، وهو نفس رصيد تشيلسي، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.
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