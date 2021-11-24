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تونس... إيقاف اثنين من المتورطين ببيع جنسية البلاد إلى أجانب
تونس... إيقاف اثنين من المتورطين ببيع جنسية البلاد إلى أجانب
أنهى قاضي التحقيق بالقطب القضائي التونسي لمكافحة الارهاب، اليوم الأربعاء، استنطاق سبعة من أعضاء الشبكة المتورطة في بيع الجنسية التونسية إلى أشخاص أجانب. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T08:12+0000
2021-11-24T08:12+0000
العالم العربي
تونس
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وكانت التهم الموجهة للأشخاص السبعة هي "افتعال جوازات سفر وبطاقات هوية شخصية" مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدولارات للشخص الواحد، بحسب ما ذكر موقع "موزاييك" الالكتروني.ومن جهة أخرى أجّل قاضي التحقيق استنطاق سبعة أشخاص آخرين أحيلوا على أنظاره بحالة تقديم، إلى يوم الخميس 25 نوفمبر.
https://arabic.sputniknews.com/20211029/الاتجار-بالأشخاص-والاستغلال-الجنسي-والاقتصادي-كابوس-يطارد-الأطفال-في-تونس-1050570423.html
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العالم العربي, تونس

تونس... إيقاف اثنين من المتورطين ببيع جنسية البلاد إلى أجانب

08:12 GMT 24.11.2021
© Sputnik . MARIAM GEDIRإقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا
إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© Sputnik . MARIAM GEDIR
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أنهى قاضي التحقيق بالقطب القضائي التونسي لمكافحة الارهاب، اليوم الأربعاء، استنطاق سبعة من أعضاء الشبكة المتورطة في بيع الجنسية التونسية إلى أشخاص أجانب.
وكانت التهم الموجهة للأشخاص السبعة هي "افتعال جوازات سفر وبطاقات هوية شخصية" مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدولارات للشخص الواحد، بحسب ما ذكر موقع "موزاييك" الالكتروني.

وبعد جلسات المحكمة قرر قاضي التحقيق إصدار مذكرتي إيقاف بحق اثنين من المحتفظ بهم من بينهم مدير مكتب الأعمال التونسي بدمشق، وإطلاق سراح خمسة من المحتفظ بهم، ومن بينهم القنصل التونسي السابق بدمشق.

ومن جهة أخرى أجّل قاضي التحقيق استنطاق سبعة أشخاص آخرين أحيلوا على أنظاره بحالة تقديم، إلى يوم الخميس 25 نوفمبر.
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