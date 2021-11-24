شركة "غازبروم" الروسية: مولدوفا لم تدفع مستحقاتها المالية واليوم تنتهي المهلة المحددة

وجاء هذا الإعلان على لسان الممثل الرسمي للشركة الروسية "سيرغي كوبريانوف" الذي قال لوكالة "سبوتنيك" إنه " لم يتم استلام الدفعة الحالية مقابل الغاز لدولة مولدوفا، في حين أن الموعد النهائي للدفع تنتهي اليوم". وأضاف كوبريانوف قائلا إنهذا وكان رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميللر، التقى مع كل من نائب رئيس الوزراء المولدوفي، أندريه سبينو ورئيس مجلس إدارة شركة "مولدوفا غاز" فاديم شيبان، وذلك لبحث إبرام عقد جديد لتزويد هذه الدولة بالغاز.وأعلنت شركة غازبروم الروسية، السبت الماضي، أن مولدوفا مدينة لروسيا بـ 709 ملايين دولار مقابل إمدادات غاز.
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، أنها لم تتلق بعد المدفوعات الخاصة من الدولة المولدوفية مقابل كميات الغاز التي تم شراؤها مسبقا.
وجاء هذا الإعلان على لسان الممثل الرسمي للشركة الروسية "سيرغي كوبريانوف" الذي قال لوكالة "سبوتنيك" إنه " لم يتم استلام الدفعة الحالية مقابل الغاز لدولة مولدوفا، في حين أن الموعد النهائي للدفع تنتهي اليوم".
وأضاف كوبريانوف قائلا إن
" شركة غازبروم ستوقف إمدادات الغاز عن مولدوفا في غضون 48 ساعة إذا لم تتسلم المدفوعات المستحقة عن الإمدادات الأخيرة".