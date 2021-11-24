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https://arabic.sputniknews.com/20211124/قائد-القوات-البرية-السعودية-يزور-الإمارات-1053243261.html
قائد القوات البرية السعودية يزور الإمارات
قائد القوات البرية السعودية يزور الإمارات
قام قائد القوات البرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله المطير، بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى خلالها رئيس الأركان الإماراتي الفريق الركن... 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T14:46+0000
2021-11-24T14:46+0000
أخبار السعودية اليوم
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ذكر ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون بين السعودية والإمارات خاصة فيما يتعلق بالتعاون الدفاعي والتنسيق العسكري بين البلدين.ولفتت الوكالة إلى أن عدد من كبار قادة القوات المسلحة السعودية والإماراتية شارك في الاجتماع المشتركة، الذي تناول العديد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك للدولتين في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.وأوضحت الوكالة أن قائد القوات البرية السعودية قام أيضا بزيارة إلى قيادة القوات البرية الإماراتية، حيث استقبله اللواء ركن سعيد الشحي، قائد القوات البرية في الجيش الإماراتي.يذكر أن القوات البرية السعودية والإماراتية تشاركان في تمرين المصير واحد، الذي انطلق مطلع الشهر الجاري لمدة 3 أسابيع.
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أخبار السعودية اليوم

قائد القوات البرية السعودية يزور الإمارات

14:46 GMT 24.11.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEقوات سعودية
قوات سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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قام قائد القوات البرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله المطير، بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى خلالها رئيس الأركان الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي.
ذكر ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون بين السعودية والإمارات خاصة فيما يتعلق بالتعاون الدفاعي والتنسيق العسكري بين البلدين.
ولفتت الوكالة إلى أن عدد من كبار قادة القوات المسلحة السعودية والإماراتية شارك في الاجتماع المشتركة، الذي تناول العديد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك للدولتين في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.
وأوضحت الوكالة أن قائد القوات البرية السعودية قام أيضا بزيارة إلى قيادة القوات البرية الإماراتية، حيث استقبله اللواء ركن سعيد الشحي، قائد القوات البرية في الجيش الإماراتي.
يذكر أن القوات البرية السعودية والإماراتية تشاركان في تمرين المصير واحد، الذي انطلق مطلع الشهر الجاري لمدة 3 أسابيع.
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