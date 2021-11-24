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لقاء روسي سعودي في إطار معرض "تاريخ الإسلام في روسيا" بجدة
لقاء روسي سعودي في إطار معرض "تاريخ الإسلام في روسيا" بجدة
التقى رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف بحاكم منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل آل سعود، وذلك خلال معرض "تاريخ الإسلام في روسيا" في المملكة... 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T10:26+0000
2021-11-24T10:51+0000
روسيا
الإسلام
تتارستان
السعودية
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ونقل موقع "روسيا - العالم الإسلامي" تصريحات لمينيخانوف خلال انعقاد الجلسة العامة للمؤتمر أكد فيها أن "روسيا تولي اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات الودّية مع الدول الإسلامية".وأضاف مينيخانوف: "آمل أن تكون جلسة اليوم بنّاءة ومثمرة، مهمتنا الرئيسية هي تعزيز العلاقات والثقة المتبادلة بين بلدينا".كما أكد مينيخانوف على رمزية عقد الاجتماع في السعودية، مهد الإسلام، مضيفا: "إلى هنا تعود أصول ديننا، مسقط رأس الرسول محمد ومكان دفنه. على المستوى التاريخي، تعتبر روسيا أقرب بلد إلى الحضارة الإسلامية في العديد من القيم، إن علاقات دولتنا مع الشرق الأوسط متجذرة في حقبة ما قبل المغول".ويتضمن جدول أعمال المؤتمر في السعودية قضايا عديدة مثل مكافحة تهديدات التطرف والإرهاب، وإقامة العلاقات الثنائية، وتطوير العلاقات الاجتماعية والثقافية والإنسانية، والتعاون في التجارة وغيرها من المجالات.
تتارستان
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روسيا, الإسلام, تتارستان, السعودية

لقاء روسي سعودي في إطار معرض "تاريخ الإسلام في روسيا" بجدة

10:26 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 10:51 GMT 24.11.2021)
© AFP 2021 / HASSAN BATELالمسجد الحرام، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية
المسجد الحرام، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / HASSAN BATEL
تابعنا عبر
التقى رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف بحاكم منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل آل سعود، وذلك خلال معرض "تاريخ الإسلام في روسيا" في المملكة العربية السعودية.
ونقل موقع "روسيا - العالم الإسلامي" تصريحات لمينيخانوف خلال انعقاد الجلسة العامة للمؤتمر أكد فيها أن "روسيا تولي اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات الودّية مع الدول الإسلامية".
وأضاف مينيخانوف: "آمل أن تكون جلسة اليوم بنّاءة ومثمرة، مهمتنا الرئيسية هي تعزيز العلاقات والثقة المتبادلة بين بلدينا".
كما أكد مينيخانوف على رمزية عقد الاجتماع في السعودية، مهد الإسلام، مضيفا: "إلى هنا تعود أصول ديننا، مسقط رأس الرسول محمد ومكان دفنه. على المستوى التاريخي، تعتبر روسيا أقرب بلد إلى الحضارة الإسلامية في العديد من القيم، إن علاقات دولتنا مع الشرق الأوسط متجذرة في حقبة ما قبل المغول".
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر في السعودية قضايا عديدة مثل مكافحة تهديدات التطرف والإرهاب، وإقامة العلاقات الثنائية، وتطوير العلاقات الاجتماعية والثقافية والإنسانية، والتعاون في التجارة وغيرها من المجالات.
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