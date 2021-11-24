لقاء روسي سعودي في إطار معرض "تاريخ الإسلام في روسيا" بجدة

ونقل موقع "روسيا - العالم الإسلامي" تصريحات لمينيخانوف خلال انعقاد الجلسة العامة للمؤتمر أكد فيها أن "روسيا تولي اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات الودّية مع الدول الإسلامية".وأضاف مينيخانوف: "آمل أن تكون جلسة اليوم بنّاءة ومثمرة، مهمتنا الرئيسية هي تعزيز العلاقات والثقة المتبادلة بين بلدينا".كما أكد مينيخانوف على رمزية عقد الاجتماع في السعودية، مهد الإسلام، مضيفا: "إلى هنا تعود أصول ديننا، مسقط رأس الرسول محمد ومكان دفنه. على المستوى التاريخي، تعتبر روسيا أقرب بلد إلى الحضارة الإسلامية في العديد من القيم، إن علاقات دولتنا مع الشرق الأوسط متجذرة في حقبة ما قبل المغول".ويتضمن جدول أعمال المؤتمر في السعودية قضايا عديدة مثل مكافحة تهديدات التطرف والإرهاب، وإقامة العلاقات الثنائية، وتطوير العلاقات الاجتماعية والثقافية والإنسانية، والتعاون في التجارة وغيرها من المجالات.
وأضاف مينيخانوف: "آمل أن تكون جلسة اليوم بنّاءة ومثمرة، مهمتنا الرئيسية هي تعزيز العلاقات والثقة المتبادلة بين بلدينا".
كما أكد مينيخانوف على رمزية عقد الاجتماع في السعودية، مهد الإسلام، مضيفا: "إلى هنا تعود أصول ديننا، مسقط رأس الرسول محمد ومكان دفنه. على المستوى التاريخي، تعتبر روسيا أقرب بلد إلى الحضارة الإسلامية في العديد من القيم، إن علاقات دولتنا مع الشرق الأوسط متجذرة في حقبة ما قبل المغول".
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر في السعودية قضايا عديدة مثل مكافحة تهديدات التطرف والإرهاب، وإقامة العلاقات الثنائية، وتطوير العلاقات الاجتماعية والثقافية والإنسانية، والتعاون في التجارة وغيرها من المجالات.