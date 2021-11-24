https://arabic.sputniknews.com/20211124/هولندا-تستعين-بالخنازير-لتخفيف-حوادث-الطائرات-1053243108.html

هولندا تستعين "بالخنازير" لتخفيف حوادث الطائرات

هولندا تستعين "بالخنازير" لتخفيف حوادث الطائرات

جندت إدارة مطار "شيفول" المزدحم في أمستردام مجموعة من الخنازير لمواجهة خطر اصطدام الطيور بالطائرات المدنية التي تستخدم المطار. 24.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-24T14:42+0000

2021-11-24T14:42+0000

2021-11-24T14:42+0000

حوادث الطيران

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يدرس مشروع تجريبي ما إذا كان قطيع صغير من الخنازير يمكنه ردع قطعان من الأوز والطيور الأخرى التي تنجذب إلى نبات الشوندر السكري المهملة في الأراضي الزراعية القريبة حسبما نشرته صحيفة "الغارديان اليوم الأربعاء.وتقوم نظرية هذا المشروع على أن الخنازير ستحول أرضية المدرجل إلى منطقة موحلة، وتأكل الطعام الذي يجذب الطيور التي يمكن أن تصطدم بالطائرات.وقبل عامين ، تعرضت طائرة من طراز بوينج 747 لإحدى "ضربات الطيور"، واضطرت إلى العودة إلى المطار بهبوط اضطراري.وتسبب هذا النوع من الحوادث أيضًا بكارثة وشيكة للخطوط الجوية الأمريكية في عام 2009، عندما خرج كلا المحركين عن الخدمة، واضطر القبطان وقتها، إلى الهبوط بطائرة إيرباص من طراز "أيه320" المنكوبة على نهر هدسون.وتسببت الطيور بـ565 حادثًا مشابها بالقرب من شيفول في العام 2018، وبلغت ذروتها في الصيف.وانخفض الرقم إلى 259 في 2020 مع تضاؤل ​​الحركة الجوية خلال جائحة كورونا.ويستخدم المطار المحاط بالمناطق الطبيعية التي تجذب الحياة البرية حوالي 20 وحدة "تحكم بالطيور" لتتبع نشاط الطيور، ويستخدم التكنولوجيا الحديثة مثل الضوضاء وأشعة الليزر لردعهم.وكان ستان غلوديمانز، الشريك في ملكية مزرعة صغيرة للخنازير، حريصًا على تقديم المساعدة عندما أتت إليه مجموعة "رويال شيفول"، التي تدير المطار، لمعرفة ما إذا كان بإمكان حيواناته خدمة المطار.وقال غلوديمانز للصحيفة أثناء زيارتها إلى الحقل: "الأوز يحب نبات الشوندر، وعندما يترك هذا النبات في الحقول، تتدفق الطيور لتناوله بنهم".وأضاف: "إذا ما التهمت الخنازير نبات الشوندر، فلن تنجذب قطعان الإوز للمكان مرة أخرى".وقال إن: "الأعداد المتزايدة من الطيور البرية في هولندا تشكل تحديًا متزايدًا للنقل الجوي، يوجد 10 أضعاف عدد الأوز في هولندا الآن مما كان عليه في عام 1970".

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حوادث الطيران