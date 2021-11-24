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https://arabic.sputniknews.com/20211124/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يزور-المغرب-لتوقيع-اتفاقيات-تعاون-عسكري-1052661931.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يزور المغرب لتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري
وزير الدفاع الإسرائيلي يزور المغرب لتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري
يبدأ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى المغرب، تهدف إلى تقوية التعاون الأمني والعسكري بين البلدين بعد عام من استئناف العلاقات... 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T03:44+0000
2021-11-24T03:44+0000
إسرائيل
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الرباط - سبوتنيك. ويرتقب خلال هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي إلى المغرب توقيع اتفاق يرسم الخطوط العريضة للتعاون العسكري بين الرباط وتل أبيب.ووصف غانتس زيارته إلى المغرب بـ"التاريخية والمهمة إلى المغرب"، وقال قبيل انطلاق رحلته من مطار بن غوريون بتل أبيب، "سوف يتم التوقيع على اتفاقيات تعاون والالتزام بمواصلة تقوية العلاقات".وسبق أن زار وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد المغرب أغسطس الماضي حيث تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون.وأعلن المغرب في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي استئناف علاقاته الدبلوماسية مع اسرائيل، ليصبح الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
https://arabic.sputniknews.com/20211016/وزيرا-الدفاع-والاقتصاد-الإسرائيليان-يزوران-المغرب-قريبا-1050450718.html
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إسرائيل, أخبار المغرب اليوم

وزير الدفاع الإسرائيلي يزور المغرب لتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري

03:44 GMT 24.11.2021
© REUTERS / CORINNA KERNوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / CORINNA KERN
تابعنا عبر
يبدأ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى المغرب، تهدف إلى تقوية التعاون الأمني والعسكري بين البلدين بعد عام من استئناف العلاقات بينهما.
الرباط - سبوتنيك. ويرتقب خلال هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي إلى المغرب توقيع اتفاق يرسم الخطوط العريضة للتعاون العسكري بين الرباط وتل أبيب.
ووصف غانتس زيارته إلى المغرب بـ"التاريخية والمهمة إلى المغرب"، وقال قبيل انطلاق رحلته من مطار بن غوريون بتل أبيب، "سوف يتم التوقيع على اتفاقيات تعاون والالتزام بمواصلة تقوية العلاقات".
وسبق أن زار وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد المغرب أغسطس الماضي حيث تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون.
وزير الدفاع بيني غانتس في الكنيست، القدس 2 ديسمبر 2020 - Sputnik عربي, 1920, 16.10.2021
وزيرا الدفاع والاقتصاد الإسرائيليان يزوران المغرب قريبا 
16 أكتوبر, 14:51 GMT
وأعلن المغرب في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي استئناف علاقاته الدبلوماسية مع اسرائيل، ليصبح الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
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