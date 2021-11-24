وزير الدفاع الإسرائيلي يزور المغرب لتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري

الرباط - سبوتنيك. ويرتقب خلال هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي إلى المغرب توقيع اتفاق يرسم الخطوط العريضة للتعاون العسكري بين الرباط وتل أبيب.ووصف غانتس زيارته إلى المغرب بـ"التاريخية والمهمة إلى المغرب"، وقال قبيل انطلاق رحلته من مطار بن غوريون بتل أبيب، "سوف يتم التوقيع على اتفاقيات تعاون والالتزام بمواصلة تقوية العلاقات".وسبق أن زار وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد المغرب أغسطس الماضي حيث تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون.وأعلن المغرب في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي استئناف علاقاته الدبلوماسية مع اسرائيل، ليصبح الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
وأعلن المغرب في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي استئناف علاقاته الدبلوماسية مع اسرائيل، ليصبح الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.