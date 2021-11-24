وكالة: تنافس خليجي "حاد" على مطار كابول في أفغانستان

وجاء في تقرير وكالة "رويترز" أن دولة الإمارات تخوض محادثات مع حركة "طالبان" بشأن إمكانية تولي إدارة مطار العاصمة الأفغانية كابول، بالتزامن مع حراك قطري مماثل بهذا الشأن.وبحسب التقرير الذي نقل معلومات عن دبلوماسيين أجانب يعملون في دول الخليجية "أن مسؤولين إماراتيين أجروا عدة جولات من المحادثات مع "طالبان" في الأسابيع الأخيرة لمناقشة مسألة تشغيل مطار كابول".ولفت الدبلوماسيون في التقرير أن الإمارات تسعى إلى التصدي للنفوذ الدبلوماسي الذي تحظى به قطر في أفغانستان، مشيرين إلى أن "طالبان" لم تبرم بعد أي اتفاقية رسمية مع الدوحة على الرغم من أن الأخيرة سبق أن أبدت استعدادها لتولي تشغيل مطار كابول.وأكد اثنان من الدبلوماسيين أن "طالبان بدورها أبدت رغبتها في الحصول على مساعدات مالية من الإمارات، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الطلب مرتبطا بمسألة تشغيل المطار. كما أوضح الدبلوماسيون أن إحدى المسائل الرئيسية التي يتعين حلها بين "طالبان" والطرف الذي قد يشغل المطار هي من سيتولى مهمة ضمان الأمن هناك.
ولفت الدبلوماسيون في التقرير أن الإمارات تسعى إلى التصدي للنفوذ الدبلوماسي الذي تحظى به قطر في أفغانستان، مشيرين إلى أن "طالبان" لم تبرم بعد أي اتفاقية رسمية مع الدوحة على الرغم من أن الأخيرة سبق أن أبدت استعدادها لتولي تشغيل مطار كابول.
وأكد اثنان من الدبلوماسيين أن "طالبان بدورها أبدت رغبتها في الحصول على مساعدات مالية من الإمارات، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الطلب مرتبطا بمسألة تشغيل المطار.
كما أوضح الدبلوماسيون أن إحدى المسائل الرئيسية التي يتعين حلها بين "طالبان" والطرف الذي قد يشغل المطار هي من سيتولى مهمة ضمان الأمن هناك.