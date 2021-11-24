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https://arabic.sputniknews.com/20211124/وكالة-تنافس-خليجي-حاد-على-مطار-كابول-في-أفغانستان-1053237232.html
وكالة: تنافس خليجي "حاد" على مطار كابول في أفغانستان
وكالة: تنافس خليجي "حاد" على مطار كابول في أفغانستان
كشفت وكالة دولية في تقرير لها عن منافسة شرسة بين دولتين خليجيتين لإعادة تشغيل مطار كابول الدولي في أفغانستان. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T12:51+0000
2021-11-24T12:51+0000
الإمارات
كابول
طالبان
قطر
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وجاء في تقرير وكالة "رويترز" أن ​دولة الإمارات​ تخوض محادثات مع حركة "طالبان" بشأن​ إمكانية تولي إدارة ​مطار العاصمة الأفغانية كابول​، بالتزامن مع حراك قطري مماثل​ بهذا الشأن.وبحسب التقرير الذي نقل معلومات عن دبلوماسيين أجانب يعملون في دول الخليجية "أن مسؤولين إماراتيين أجروا عدة جولات من المحادثات مع "طالبان" في الأسابيع الأخيرة لمناقشة مسألة تشغيل مطار كابول".ولفت الدبلوماسيون في التقرير أن الإمارات تسعى إلى التصدي للنفوذ الدبلوماسي الذي تحظى به قطر في أفغانستان، مشيرين إلى أن "طالبان" لم تبرم بعد أي اتفاقية رسمية مع الدوحة على الرغم من أن الأخيرة سبق أن أبدت استعدادها لتولي تشغيل مطار كابول.وأكد اثنان من الدبلوماسيين أن "طالبان بدورها أبدت رغبتها في الحصول على مساعدات مالية من الإمارات، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الطلب مرتبطا بمسألة تشغيل المطار. كما أوضح الدبلوماسيون أن إحدى المسائل الرئيسية التي يتعين حلها بين "طالبان" والطرف الذي قد يشغل المطار هي من سيتولى مهمة ضمان الأمن هناك.
https://arabic.sputniknews.com/20210911/وزير-الخارجية-القطري-سعيد-بتعاوننا-المثمر-مع-تركيا-بشأن-مطار-كابول-1050112915.html
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الإمارات, كابول, طالبان, قطر

وكالة: تنافس خليجي "حاد" على مطار كابول في أفغانستان

12:51 GMT 24.11.2021
© REUTERS / STRINGERمطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 31 أغسطس 2021
مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 31 أغسطس 2021 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبر
كشفت وكالة دولية في تقرير لها عن منافسة شرسة بين دولتين خليجيتين لإعادة تشغيل مطار كابول الدولي في أفغانستان.
وجاء في تقرير وكالة "رويترز" أن ​دولة الإمارات​ تخوض محادثات مع حركة "طالبان" بشأن​ إمكانية تولي إدارة ​مطار العاصمة الأفغانية كابول​، بالتزامن مع حراك قطري مماثل​ بهذا الشأن.
وبحسب التقرير الذي نقل معلومات عن دبلوماسيين أجانب يعملون في دول الخليجية "أن مسؤولين إماراتيين أجروا عدة جولات من المحادثات مع "طالبان" في الأسابيع الأخيرة لمناقشة مسألة تشغيل مطار كابول".
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - Sputnik عربي, 1920, 11.09.2021
وزير الخارجية القطري: سعيد بتعاوننا المثمر مع تركيا بشأن مطار كابول
11 سبتمبر, 11:26 GMT
ولفت الدبلوماسيون في التقرير أن الإمارات تسعى إلى التصدي للنفوذ الدبلوماسي الذي تحظى به قطر في أفغانستان، مشيرين إلى أن "طالبان" لم تبرم بعد أي اتفاقية رسمية مع الدوحة على الرغم من أن الأخيرة سبق أن أبدت استعدادها لتولي تشغيل مطار كابول.
وأكد اثنان من الدبلوماسيين أن "طالبان بدورها أبدت رغبتها في الحصول على مساعدات مالية من الإمارات، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الطلب مرتبطا بمسألة تشغيل المطار.
كما أوضح الدبلوماسيون أن إحدى المسائل الرئيسية التي يتعين حلها بين "طالبان" والطرف الذي قد يشغل المطار هي من سيتولى مهمة ضمان الأمن هناك.
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