احتياطيات روسيا الدولية تسجل أعلى مستوى لها وتبلغ 626.3 مليار دولار

موسكو - سبوتنيك. وحسب بيان المركزي الروسي، "لم يتغير حجم الاحتياطيات الدولية خلال الأسبوع حيث بلغ بحلول 19 نوفمبر 626.3 مليار".وكان حجم احتياطات روسيا الدولية بلغ يوم 12 نوفمبر 626.2 مليار دولار.وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية. وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).وفي عام 2020 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 7.5 بالمئة وبلغ حتى 1 يناير/كانون الثاني من العام الجاري - 554.4 مليار دولار. ووصلت الاحتياطيات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في 7 أغسطس/آب 2020 إلى 600.7 مليار دولار.
وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).
وفي عام 2020 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 7.5 بالمئة وبلغ حتى 1 يناير/كانون الثاني من العام الجاري - 554.4 مليار دولار. ووصلت الاحتياطيات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في 7 أغسطس/آب 2020 إلى 600.7 مليار دولار.