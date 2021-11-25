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https://arabic.sputniknews.com/20211125/احتياطيات-روسيا-الدولية-تسجل-أعلى-مستوى-لها-وتبلغ-6263-مليار-دولار-1053275773.html
احتياطيات روسيا الدولية تسجل أعلى مستوى لها وتبلغ 626.3 مليار دولار
احتياطيات روسيا الدولية تسجل أعلى مستوى لها وتبلغ 626.3 مليار دولار
أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية في الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.02 في المئة، حيث بلغت رقماً... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T14:28+0000
2021-11-25T14:28+0000
روسيا
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وحسب بيان المركزي الروسي، "لم يتغير حجم الاحتياطيات الدولية خلال الأسبوع حيث بلغ بحلول 19 نوفمبر 626.3 مليار".وكان حجم احتياطات روسيا الدولية بلغ يوم 12 نوفمبر 626.2 مليار دولار.وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية. وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).وفي عام 2020 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 7.5 بالمئة وبلغ حتى 1 يناير/كانون الثاني من العام الجاري - 554.4 مليار دولار. ووصلت الاحتياطيات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في 7 أغسطس/آب 2020 إلى 600.7 مليار دولار.
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روسيا, اقتصاد

احتياطيات روسيا الدولية تسجل أعلى مستوى لها وتبلغ 626.3 مليار دولار

14:28 GMT 25.11.2021
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية في الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.02 في المئة، حيث بلغت رقماً قياسياً قدره 626.3 مليار دولار.
موسكو - سبوتنيك. وحسب بيان المركزي الروسي، "لم يتغير حجم الاحتياطيات الدولية خلال الأسبوع حيث بلغ بحلول 19 نوفمبر 626.3 مليار".

وكان حجم احتياطات روسيا الدولية بلغ يوم 12 نوفمبر 626.2 مليار دولار.
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2021
البنك المركزي: فائض السيولة لدى البنوك الروسية يبلغ في بداية أكتوبر 1.3 تريليون روبل
1 نوفمبر, 16:59 GMT
وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية.
وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).

وفي عام 2020 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 7.5 بالمئة وبلغ حتى 1 يناير/كانون الثاني من العام الجاري - 554.4 مليار دولار. ووصلت الاحتياطيات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في 7 أغسطس/آب 2020 إلى 600.7 مليار دولار.
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