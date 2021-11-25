الجيش الإسرائيلي يتهم ضابطا في الجيش السوري بمساعدة "حزب الله"
اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفحاي أدرعي، اليوم الخميس أحد قيادات الجيش السوري بمساعدة "حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية.
وقال أدرعي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، "كشف النقاب عن النقيب بشار الحسين، نقيب في الجيش السوري وقائد سرية الاستطلاع في اللواء 90، من سكان حي عكرمة الواقع في حمص، والذي يعد بمثابة خلية صلة الوصل بين قيادة الجنوب التابعة لحزب الله والفيلق الأول للجيش السوري".
#عاجل كشف النقاب عن النقيب بشار الحسين، نقيب في #الجيش_السوري وقائد سرية الاستطلاع في اللواء 90، من سكان حي عكرمة الواقع في #حمص، والذي يعد بمثابة خلية صلة الوصل بين قيادة الجنوب التابعة لحزب الله والفيلق الأول للجيش السوري pic.twitter.com/fLn7lhEQ4D— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2021
وأضاف "يتعامل النقيب بشار واللواء 90 الذي ينتمي إليه، مع منظمة حزب الله الإرهابية وإيران مستغلين الوضع الصعب في جنوب سوريا والواقع السيء الذي يعاني منه السكان المحليين. نراقب عن كثب ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود ونحمل النظام السوري المسؤولية عن أي نشاط يدار من أراضيه ضد إسرائيل".
يتعامل النقيب بشار واللواء 90 الذي ينتمي إليه، مع منظمة #حزب_الله الإرهابية وإيران مستغلين الوضع الصعب في جنوب سوريا والواقع السيء الذي يعاني منه السكان المحليين.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2021
نراقب عن كثب ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود ونحمل #النظام_السوري المسؤولية عن أي نشاط يدار من أراضيه ضد #إسرائيل
وتابع "كجزء من مهامه، يرافق المدعو بشار عناصر حزب الله كما يقوم بتنسيق ومعالجة وتصليح نقاط المراقبة التابعة لحزب الله وأحيانًا لإيران، كما غالبًا ما يستخدم حزب الله بيانات نقاط المراقبة التي يديرها الضابط السوري... وبحكم منصبه، يقوم المدعو بشار الحسين في إطار مهمته في سرية الاستطلاع في جمع ودراسة نقاط المراقبة وإقامة دوريات مختلفة على طول الجبهة الأمامية، تطال المنطقة العازلة التي تحظر اتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974 التواجد العسكري السوري فيها".
النقيب بشار الحسين على تعاون وثيق مع المدعو الحاج هاشم المسؤول عن قيادة الجنوب في #حزب_الله ونجله #جواد_هاشم المسؤول عن منطقة الفرقة السابعة في قيادة الجنوب. pic.twitter.com/hcbUOh0Mua— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2021
وختم "النقيب بشار الحسين على تعاون وثيق مع المدعو الحاج هاشم المسؤول عن قيادة الجنوب في حوب الله ونجله جواد هاشم المسؤول عن منطقة الفرقة السابعة في قيادة الجنوب".