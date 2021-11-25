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الجيش الإسرائيلي يتهم ضابطا في الجيش السوري بمساعدة "حزب الله"
الجيش الإسرائيلي يتهم ضابطا في الجيش السوري بمساعدة "حزب الله"
اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفحاي أدرعي، اليوم الخميس أحد قيادات الجيش السوري بمساعدة "حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T15:15+0000
2021-11-25T15:15+0000
العالم العربي
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وقال أدرعي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، "كشف النقاب عن النقيب بشار الحسين، نقيب في الجيش السوري وقائد سرية الاستطلاع في اللواء 90، من سكان حي عكرمة الواقع في حمص، والذي يعد بمثابة خلية صلة الوصل بين قيادة الجنوب التابعة لحزب الله والفيلق الأول للجيش السوري".وأضاف "يتعامل النقيب بشار واللواء 90 الذي ينتمي إليه، مع منظمة حزب الله الإرهابية وإيران مستغلين الوضع الصعب في جنوب سوريا والواقع السيء الذي يعاني منه السكان المحليين. نراقب عن كثب ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود ونحمل النظام السوري المسؤولية عن أي نشاط يدار من أراضيه ضد إسرائيل".وتابع "كجزء من مهامه، يرافق المدعو بشار عناصر حزب الله كما يقوم بتنسيق ومعالجة وتصليح نقاط المراقبة التابعة لحزب الله وأحيانًا لإيران، كما غالبًا ما يستخدم حزب الله بيانات نقاط المراقبة التي يديرها الضابط السوري... وبحكم منصبه، يقوم المدعو بشار الحسين في إطار مهمته في سرية الاستطلاع في جمع ودراسة نقاط المراقبة وإقامة دوريات مختلفة على طول الجبهة الأمامية، تطال المنطقة العازلة التي تحظر اتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974 التواجد العسكري السوري فيها".وختم "النقيب بشار الحسين على تعاون وثيق مع المدعو الحاج هاشم المسؤول عن قيادة الجنوب في حوب الله ونجله جواد هاشم المسؤول عن منطقة الفرقة السابعة في قيادة الجنوب".
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العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يتهم ضابطا في الجيش السوري بمساعدة "حزب الله"

15:15 GMT 25.11.2021
© Photo / Facebook Official / Avichay Adraeeالناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي
الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Photo / Facebook Official / Avichay Adraee
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اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفحاي أدرعي، اليوم الخميس أحد قيادات الجيش السوري بمساعدة "حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية.
وقال أدرعي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، "كشف النقاب عن النقيب بشار الحسين، نقيب في الجيش السوري وقائد سرية الاستطلاع في اللواء 90، من سكان حي عكرمة الواقع في حمص، والذي يعد بمثابة خلية صلة الوصل بين قيادة الجنوب التابعة لحزب الله والفيلق الأول للجيش السوري".
وأضاف "يتعامل النقيب بشار واللواء 90 الذي ينتمي إليه، مع منظمة حزب الله الإرهابية وإيران مستغلين الوضع الصعب في جنوب سوريا والواقع السيء الذي يعاني منه السكان المحليين. نراقب عن كثب ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود ونحمل النظام السوري المسؤولية عن أي نشاط يدار من أراضيه ضد إسرائيل".
وتابع "كجزء من مهامه، يرافق المدعو بشار عناصر حزب الله كما يقوم بتنسيق ومعالجة وتصليح نقاط المراقبة التابعة لحزب الله وأحيانًا لإيران، كما غالبًا ما يستخدم حزب الله بيانات نقاط المراقبة التي يديرها الضابط السوري... وبحكم منصبه، يقوم المدعو بشار الحسين في إطار مهمته في سرية الاستطلاع في جمع ودراسة نقاط المراقبة وإقامة دوريات مختلفة على طول الجبهة الأمامية، تطال المنطقة العازلة التي تحظر اتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974 التواجد العسكري السوري فيها".
وختم "النقيب بشار الحسين على تعاون وثيق مع المدعو الحاج هاشم المسؤول عن قيادة الجنوب في حوب الله ونجله جواد هاشم المسؤول عن منطقة الفرقة السابعة في قيادة الجنوب".
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