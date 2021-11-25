https://arabic.sputniknews.com/20211125/السفارة-الروسية-في-إثيوبيا-الوضع-في-حالة-سلام-واستقرار-ولا-نخطط-لإجلاء-موظفينا-1053284260.html

السفارة الروسية في إثيوبيا: الوضع في حالة سلام واستقرار ولا نخطط لإجلاء موظفينا

السفارة الروسية في إثيوبيا: الوضع في حالة سلام واستقرار ولا نخطط لإجلاء موظفينا

أكدت السفارة الروسية في إثيوبيا أن الوضع في العاصمة أديس أبابا في حالة سلام واستقرار كالمعتاد. 25.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-25T20:41+0000

2021-11-25T20:41+0000

2021-11-25T20:42+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616714_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d0e83336cb5895b944dfe86b07df948f.jpg

وأضافت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، "على الرغم من حالة الطوارئ في البلاد، فإن ذلك لم يحدث أي تغييرات كبيرة في إيقاع الحياة اليومية للعاصمة الإثيوبية"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية تقوم بدوريات في شوارع المدينة ضمن أنشطة الحفاظ على الأمن في المدينة، ما يُمثل زيادة الأمن للمرافق الهامة بما في ذلك المباني الحكومية والمطار".وأوضح البيان، أن السفارة تواصل عملها كالمعتاد، ولم يتم التخطيط لإجلاء الموظفين أو أفراد عائلاتهم، كما يعمل مطار بولي الدولي كالمعتاد.هذا وانقلبت الأوضاع في إثيوبيا عقب إعلان "جبهة تحرير تيغراي" استعادة السيطرة على مدينة "ميكيلي"، عاصمة إقليم تيغراي، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بعد نحو 7 أشهر من سيطرة القوات الحكومية عليها.وأعلنت الحكومة الإثيوبية وقفا أحاديا لإطلاق النار؛ خاصة مع تزايد الانتقادات الدولية لحكومة آبي أحمد، بشأن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في إقليم تيغراي، وتدهور الوضع الإنساني.ومع تصاعد أعمال القتال في إثيوبيا واقتراب المسلحين من العاصمة، حثت عدد من الدول رعاياها على مغادرة البلاد؛ كما دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أطراف النزاع إلى احترام العمليات الإنسانية، والسماح بمرور المساعدات إلى السكان، دون إعاقة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا