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https://arabic.sputniknews.com/20211125/تغطية-مباشرة-تابع-لحظة-بلحظة-أحداث-افتتاح-طريق-الكباش-السياحي-في-مصر-1053280412.html
تغطية مباشرة.. تابع لحظة بلحظة أحداث افتتاح طريق الكباش السياحي في مصر
تغطية مباشرة.. تابع لحظة بلحظة أحداث افتتاح طريق الكباش السياحي في مصر
تابعوا معنا الحفل الأسطوري الذي تشهده بمحافظة الأقصر جنوبي مصر، وذلك بمناسبة افتتاح "طريق الكباش" الذي يربط معبدي الكرنك والأقصر ببعضهما. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T17:19+0000
2021-11-25T17:19+0000
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تغطية مباشرة.. تابع لحظة بلحظة أحداث افتتاح طريق الكباش السياحي في مصر
17:19 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 17:20 GMT 25.11.2021)
يتبع
تابعوا معنا الحفل الأسطوري الذي تشهده بمحافظة الأقصر جنوبي مصر، وذلك بمناسبة افتتاح "طريق الكباش" الذي يربط معبدي الكرنك والأقصر ببعضهما.
الجديد أولاًالقديم أولاً
بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، يحظى حفل افتتاح طريق الكباش الجديد بالأقصر بتغطية نحو 200 من مراسلي وسائل الإعلام العالمية المعتمدين في مصر.
انطلاق فعاليات الحفل الأسطوري
الفيديو الترويجي لحفل افتتاح طريق الكباش
يشهد الحفل الكبير حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكبار رجالة الدولة، وعدد من السفراء الأجانب والفنانين.