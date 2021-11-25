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جهاز كمبيوتر روسي جديد يخفي المعلومات السرية عن الغرباء
جهاز كمبيوتر روسي جديد يخفي المعلومات السرية عن الغرباء
قدمت شركة روسية من قطاع الإلكترونيات جهاز كمبيوتر جديدا للمشاركين في مؤتمر موسكو للتقنيات الإلكترونية. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
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2021-11-25T10:00+0000
روسيا
الجيش الروسي
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كشف مصدر في شركة روسيا للإلكترونيات للصحفيين أن مصنع "لوتش" التابع للشركة صنع جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد للقوات المسلحة الروسية التي ستضمه إلى ما تملكه من أجهزة كمبيوتر تتمتع بالقدرة على إخفاء ما تحويه من معلومات عن الغرباء.وأشار إلى أن تقنية "سوبول" من صنع محلي هي التي تحمي المعلومات التي يحتوي عليها جهاز الكمبيوتر المحمول من تدخل الغرباء.كما يتمتع جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد بميزة أخرى، فهو خفيف حيث يقل وزنه عن وزن الأجهزة المماثلة الأخرى بنسبة 30 في المائة بفضل السبيكة المغنسيومية التي تدخل في صناعته من دون أن تؤثر على متانة الجهاز وإحكام إغلاقه.وأعلن مدير عام مصنع "لوتش"، أندريه بيستريايف، أن جهاز الكمبيوتر الجديد استحوذ على اهتمام ممثلي الصناعة النفطية أيضا في مؤتمر التقنيات الإلكترونية.
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روسيا, الجيش الروسي

جهاز كمبيوتر روسي جديد يخفي المعلومات السرية عن الغرباء

10:00 GMT 25.11.2021
© REUTERS / KACPER PEMPELكمبيوتر
كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / KACPER PEMPEL
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قدمت شركة روسية من قطاع الإلكترونيات جهاز كمبيوتر جديدا للمشاركين في مؤتمر موسكو للتقنيات الإلكترونية.
كشف مصدر في شركة روسيا للإلكترونيات للصحفيين أن مصنع "لوتش" التابع للشركة صنع جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد للقوات المسلحة الروسية التي ستضمه إلى ما تملكه من أجهزة كمبيوتر تتمتع بالقدرة على إخفاء ما تحويه من معلومات عن الغرباء.
وأشار إلى أن تقنية "سوبول" من صنع محلي هي التي تحمي المعلومات التي يحتوي عليها جهاز الكمبيوتر المحمول من تدخل الغرباء.
كما يتمتع جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد بميزة أخرى، فهو خفيف حيث يقل وزنه عن وزن الأجهزة المماثلة الأخرى بنسبة 30 في المائة بفضل السبيكة المغنسيومية التي تدخل في صناعته من دون أن تؤثر على متانة الجهاز وإحكام إغلاقه.
وأعلن مدير عام مصنع "لوتش"، أندريه بيستريايف، أن جهاز الكمبيوتر الجديد استحوذ على اهتمام ممثلي الصناعة النفطية أيضا في مؤتمر التقنيات الإلكترونية.
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