خبير: التحدي الأكبر لواشنطن " كيفية ترجمة رسائل أوستن للحلفاء وتحويلها لخطوات ملموسة"؟

خبير بالعلاقات الدولية: التحدي الأكبر لواشنطن " كيفية ترجمة رسائل أوستن للحلفاء وتحويلها لخطوات ملموسة"؟
خبير بالعلاقات الدولية: التحدي الأكبر لواشنطن " كيفية ترجمة رسائل أوستن للحلفاء وتحويلها لخطوات ملموسة"؟
وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال كلمته في مؤتمر الدوحة حول الأمن في الشرق الأوسط رسائل عديدة لحلفاء واشنطن في المنطقة، مؤكداً أن بلاده ستستمر في دعمها لكل من العراق وسورية لمواجهة تتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، عن هذه الرسائل قال الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية في حديثه لشؤون عسكرية:"إن الرسائل التي وجهها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لحلفاء بلاده في الشرق الأوسط ماهي إلا رسائل طمأنة ويبقى التحدي الأكبر أمام واشنطن والرئيس جو بايدن هو ترجمة هذه الرسائل إلى واقع ملموس"خبير بالشأن العراقي: مقتدى الصدر لم يكن زعيم المقاومة الأوحدأعلنت فصائل مسلحة عراقية عن فتح باب التطوع في صفوفها استعداداً لما أسمته بالمنازلة الكبرى ضد القوات الأمريكية، وذلك في حال لم تنسحب هذه القوات من العراق. في الوقت الذي دعا فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدرإلى حل جميع الفصائل المسلحة وتسليم سلاحها إلى الدولة وانضمامها في الحشد الشعبي. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن العراقي الدكتور حيدر البرزنجي لشؤون عسكرية:" إن السيد مقتدى الصدر لم يكن زعيم المقاومة الأوحد في العراقي فقد كانت هناك العديد من الفصائل تقاتل معه وتسعى لإخراج القوات الأمريكية من العراق، وبعد معركة النجف توقفت حركات المقاومة بالنسبة للسيد الصدر، بينما استمرت لدى الأخرين".التفاصيل في الملف الصوتيإعداد وتقديم شيماء ثامر – محمد جمعه
خبير بالعلاقات الدولية: التحدي الأكبر لواشنطن " كيفية ترجمة رسائل أوستن للحلفاء وتحويلها لخطوات ملموسة"؟
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ملفات الحلقة: رسائل واشنطن للحلفاء في الشرق الاوسط... وما هو التحدي الأكبر، زعيم المقاومة يدعو لنزع السلاح... وفصائل مسلحة تعلن الحرب المفتوحة في العراق، روسيا تصل الفضاء بمنظومتي "إس 500" و"إس 550"، معرض الصناعات الدفاعية (إيديكس) 2021 ينطلق في مصر.
وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال كلمته في مؤتمر الدوحة حول الأمن في الشرق الأوسط رسائل عديدة لحلفاء واشنطن في المنطقة، مؤكداً أن بلاده ستستمر في دعمها لكل من العراق وسورية لمواجهة تتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، عن هذه الرسائل قال الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية في حديثه لشؤون عسكرية:
"إن الرسائل التي وجهها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لحلفاء بلاده في الشرق الأوسط ماهي إلا رسائل طمأنة ويبقى التحدي الأكبر أمام واشنطن والرئيس جو بايدن هو ترجمة هذه الرسائل إلى واقع ملموس"
خبير بالشأن العراقي: مقتدى الصدر لم يكن زعيم المقاومة الأوحد
أعلنت فصائل مسلحة عراقية عن فتح باب التطوع في صفوفها استعداداً لما أسمته بالمنازلة الكبرى ضد القوات الأمريكية، وذلك في حال لم تنسحب هذه القوات من العراق. في الوقت الذي دعا فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدرإلى حل جميع الفصائل المسلحة وتسليم سلاحها إلى الدولة وانضمامها في الحشد الشعبي. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن العراقي الدكتور حيدر البرزنجي لشؤون عسكرية:
" إن السيد مقتدى الصدر لم يكن زعيم المقاومة الأوحد في العراقي فقد كانت هناك العديد من الفصائل تقاتل معه وتسعى لإخراج القوات الأمريكية من العراق، وبعد معركة النجف توقفت حركات المقاومة بالنسبة للسيد الصدر، بينما استمرت لدى الأخرين".