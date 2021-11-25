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https://arabic.sputniknews.com/20211125/دولة-أفريقية-بصدد-تعيين-مايك-تاسون-سفيرا-للقنب-1053265440.html
دولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
دولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
طلبت دولة مالاوي من نجم الملاكمة مايك تايسون أن يصبح السفير الرسمي لمحصول القنب في البلاد. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T08:38+0000
2021-11-25T08:38+0000
2021-11-25T08:38+0000
مجتمع
العالم
أفريقيا
القنب
مايك تايسون
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أرسل وزير الزراعة في مالاوي، لوبين لو، خطابًا إلى تايسون يدعوه لتولي المنصب، مشيرا إلى أن "الشراكة تهدف إلى خلق وسيلة مربحة للترويج للقنب الصناعي المحلي للعالم".وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، جراسيان لونغو، إن جمعية القنب الأمريكية تسهل الصفقة مع تايسون.وأضاف: كان من المتوقع أن يكون تايسون في البلاد الأسبوع الماضي، لكن تم تأجيل الرحلة لإنهاء الاستعدادات لمشاركته عندما يكون في ملاوي.يذكر وأن تايسون، بطل العالم السابق للوزن الثقيل، هو رائد أعمال وسبق أن استثمر في مزرعة للقنب في الولايات المتحدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, العالم, أفريقيا, القنب, مايك تايسون
دولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
طلبت دولة مالاوي من نجم الملاكمة مايك تايسون أن يصبح السفير الرسمي لمحصول القنب في البلاد.
أرسل وزير الزراعة في مالاوي، لوبين لو، خطابًا إلى تايسون يدعوه لتولي المنصب، مشيرا إلى أن "الشراكة تهدف إلى خلق وسيلة مربحة للترويج للقنب الصناعي المحلي للعالم".
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، جراسيان لونغو، إن جمعية القنب الأمريكية تسهل الصفقة مع تايسون.
وأضاف: كان من المتوقع أن يكون تايسون في البلاد الأسبوع الماضي، لكن تم تأجيل الرحلة لإنهاء الاستعدادات لمشاركته عندما يكون في ملاوي.
يذكر وأن تايسون، بطل العالم السابق للوزن الثقيل، هو رائد أعمال وسبق أن استثمر في مزرعة للقنب في الولايات المتحدة.