روسيا بصدد إدخال أحدث طائرات مسيرة مقاتلة إلى السوق العالمية

ولفت مدير عام "روس أوبورون إكسبورت" إلى ازدياد اهتمام الدول الأجنبية بالطائرات المسيرة الروسية. وقد باعت الشركة أكثر من 50 طائرة مسيرة من طراز "أورلان – 10إي" منذ بداية عام 2021، وبدأت مفاوضات بيع طائرات "أوريون- أ" (وهي مخصصة للاستطلاع والقتال) مع أكثر من 10 جهات خارجية، وتستعد لطرح طائرات مسيرة مقاتلة جديدة للبيع في الأسواق الخارجية.ويُتوقع أن تعرض روسيا في هذا المعرض أكثر من 350 قطعة سلاح وعتاد عسكري منها طائرة التدريب والقتال "ياك-130" ومروحية النقل العسكرية "مي35إم" والمروحية الرادار "كا-31" ومنظومة صواريخ "روبيج-إم أ" التكتيكية الساحلية وسيارات "تايفون" و"تورنادو" ورشاشات كلاشنيكوف الجديدة ودبابة "تي-90إم إ" ومدرعة "ترميناتور".
وقد باعت الشركة أكثر من 50 طائرة مسيرة من طراز "أورلان – 10إي" منذ بداية عام 2021، وبدأت مفاوضات بيع طائرات "أوريون- أ" (وهي مخصصة للاستطلاع والقتال) مع أكثر من 10 جهات خارجية، وتستعد لطرح طائرات مسيرة مقاتلة جديدة للبيع في الأسواق الخارجية.
وتحدث مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية للصحفيين عشية افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، المقرر إقامته في القاهرة في الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 2 ديسمبر/كانون الأول 2021.
ويُتوقع أن تعرض روسيا في هذا المعرض أكثر من 350 قطعة سلاح وعتاد عسكري منها طائرة التدريب والقتال "ياك-130" ومروحية النقل العسكرية "مي35إم" والمروحية الرادار "كا-31" ومنظومة صواريخ "روبيج-إم أ" التكتيكية الساحلية وسيارات "تايفون" و"تورنادو" ورشاشات كلاشنيكوف الجديدة ودبابة "تي-90إم إ" ومدرعة "ترميناتور".