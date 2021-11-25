زاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"

الهامستر الذي جلب الفرح للكثير من الناس حول العالم خلال فترة الوباء، مات بعدما كان يعاني من بعض المشاكل في الكلى. وقال صاحب الهامستر أن "غوكس" لم يكن يعاني من أي مرض.يذكر أن هذا الهامستر نال شهرة واسعة في سبتمبر، حيث كان يتداول العملات الرقمية المشفرة منذ 12 يونيو، وتمكن من زيادة محفظته بنسبة 98.2 يورو أي بـ25 في المئة من المبلغ الأصلي البالغ 390 يورو. وكان يشتري في قفصه الخاص عملته ويقرر بيعها.من جهتهم قال مصمموا مشروع Goxx Capital، إنهم لايخططون لمواصلة المشروع.
مات الهامستر الشهير "مستر غوكس" يوم الاثنين 21 نوفمبر، بعدما توقف عن الأكل ليعلن صاحبه خبر موته.
الهامستر الذي جلب الفرح للكثير من الناس حول العالم خلال فترة الوباء، مات بعدما كان يعاني من بعض المشاكل في الكلى. وقال صاحب الهامستر أن "غوكس" لم يكن يعاني من أي مرض.
يذكر أن هذا الهامستر نال شهرة واسعة في سبتمبر، حيث كان يتداول العملات الرقمية المشفرة منذ 12 يونيو، وتمكن من زيادة محفظته بنسبة 98.2 يورو أي بـ25 في المئة من المبلغ الأصلي البالغ 390 يورو. وكان يشتري في قفصه الخاص عملته ويقرر بيعها.
من جهتهم قال مصمموا مشروع Goxx Capital، إنهم لايخططون لمواصلة المشروع.