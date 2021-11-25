سبوتنيك تنقل حفل افتتاح طريق الكباش من الأقصر جنوبي مصر... فيديو

سيحضر حفل افتتاح "طريق الكباش" عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث عبر شاشات التليفزيون.وكانت وزارة السياحة والآثار، قد أعلنت أن فريق عمل كبير ومتكامل من الوزارة والجهات المعنية عملوا على مدار الساعة من أجل أن يخرج الحفل في أفضل صوره.ووفقا للوزارة، فإن الغرض الأساسي من وراء الاحتفالية هو الترويج للسياحة المصرية بشكل عام ومحافظة الأقصر بشكل خاص وإبراز ما بها من مقومات سياحية وإعلانها متحفا مفتوحا.
يترقب العالم، مشاهدة حفل افتتاح طريق الكباش، بعد قليل، حيث أنهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لإقامته وذلك تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
سيحضر حفل افتتاح "طريق الكباش" عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث عبر شاشات التليفزيون.
وكانت وزارة السياحة والآثار، قد أعلنت أن فريق عمل كبير ومتكامل من الوزارة والجهات المعنية عملوا على مدار الساعة من أجل أن يخرج الحفل في أفضل صوره.