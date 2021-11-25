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https://arabic.sputniknews.com/20211125/ماذا-يحدث-إذا-أكلت-شريحة-من-الليمون-كل-يوم-ومن-لا-يجب-أن-يأكله-1053261742.html
ماذا يحدث إذا أكلت شريحة من الليمون كل يوم ومن لا يجب أن يأكله
ماذا يحدث إذا أكلت شريحة من الليمون كل يوم ومن لا يجب أن يأكله
تحدثت خبيرة التغذية الروسية ألكسندرا لابينا عن الخصائص المفيدة متعددة الأوجه للليمون في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك". 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T04:45+0000
2021-11-25T05:12+0000
الليمون
صحة
مجتمع
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وقالت: "الليمون يحسن الهضم، يزيد الشهية، يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، يخفف من التقلصات ويمنع تكوين الأورام السرطانية. يستخدم الليمون في معظم الحالات لمحاربة نزلات البرد والسعال. وهو أيضًا منتج مضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا".ومع ذلك، أضافت خبيرة التغذية أنه لا يمكن للجميع تناول الليمون. إنها مادة مسببة للحساسية (شيء يجب مراعاته لمن لديهم حساسية من الحمضيات). يجدر أيضًا التخلي عن الليمون في حالة الإصابة بأمراض الكلى ومشاكل الجهاز الهضمي.
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الليمون, صحة, مجتمع

ماذا يحدث إذا أكلت شريحة من الليمون كل يوم ومن لا يجب أن يأكله

04:45 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 05:12 GMT 25.11.2021)
© Photo / pixabay/Ri_Ya قطعة ليمون مع المياه
قطعة ليمون مع المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Photo / pixabay/Ri_Ya
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تحدثت خبيرة التغذية الروسية ألكسندرا لابينا عن الخصائص المفيدة متعددة الأوجه للليمون في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك".
وقالت: "الليمون يحسن الهضم، يزيد الشهية، يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، يخفف من التقلصات ويمنع تكوين الأورام السرطانية. يستخدم الليمون في معظم الحالات لمحاربة نزلات البرد والسعال. وهو أيضًا منتج مضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا".
ومع ذلك، أضافت خبيرة التغذية أنه لا يمكن للجميع تناول الليمون. إنها مادة مسببة للحساسية (شيء يجب مراعاته لمن لديهم حساسية من الحمضيات). يجدر أيضًا التخلي عن الليمون في حالة الإصابة بأمراض الكلى ومشاكل الجهاز الهضمي.
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