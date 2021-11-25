https://arabic.sputniknews.com/20211125/ماذا-يحدث-إذا-أكلت-شريحة-من-الليمون-كل-يوم-ومن-لا-يجب-أن-يأكله-1053261742.html

ماذا يحدث إذا أكلت شريحة من الليمون كل يوم ومن لا يجب أن يأكله

ماذا يحدث إذا أكلت شريحة من الليمون كل يوم ومن لا يجب أن يأكله

تحدثت خبيرة التغذية الروسية ألكسندرا لابينا عن الخصائص المفيدة متعددة الأوجه للليمون في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك". 25.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-25T04:45+0000

2021-11-25T04:45+0000

2021-11-25T05:12+0000

الليمون

صحة

مجتمع

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وقالت: "الليمون يحسن الهضم، يزيد الشهية، يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، يخفف من التقلصات ويمنع تكوين الأورام السرطانية. يستخدم الليمون في معظم الحالات لمحاربة نزلات البرد والسعال. وهو أيضًا منتج مضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا".ومع ذلك، أضافت خبيرة التغذية أنه لا يمكن للجميع تناول الليمون. إنها مادة مسببة للحساسية (شيء يجب مراعاته لمن لديهم حساسية من الحمضيات). يجدر أيضًا التخلي عن الليمون في حالة الإصابة بأمراض الكلى ومشاكل الجهاز الهضمي.

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الليمون, صحة, مجتمع