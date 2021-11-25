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https://arabic.sputniknews.com/20211125/مجلس-الأمن-في-بيلاروسيا-نحو-200-لاجئ-ينتظرون-في-مطار-مينسك-رحلة-الإجلاء-العراقية-1053265724.html
مجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
مجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
قال وزير الدولة بمجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش إن رحلة الإجلاء العراقية لم تصل إلى مينسك يوم الخميس، لكن حوالي 200 لاجئ ينتظرونها في مطار بيلاروسيا. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T08:42+0000
2021-11-25T08:42+0000
العالم
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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وافقت سلطات الطيران البيلاروسية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني على قيام الخطوط الجوية العراقية برحلة لإجلاء المواطنين العراقيين من بيلاروسيا الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر الجمهورية. بدأ المهاجرون في الوصول إلى مطار مينسك في الليلة السابقة، لكن الشركة ألغت الرحلة لأسباب لا تزال مجهولة.ونقلت وكالة بيلتا قوله: "بحسب معلوماتنا، كان من المفترض أن تكون هناك رحلة إجلاء اليوم من العراق لإعادة هؤلاء اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى الوطن. ولم تتم الرحلة اليوم لسبب ما. ويوجد في المطار حوالي 200 مهاجر ينتظرون هذه الرحلة".وأضاف المسؤول أن الاتحاد الأوروبي "لا يتخذ أي إجراءات" لحل أزمة الهجرة.في الآونة الأخيرة، أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين من الشرق الأوسط وأفريقيا على الحدود مع بيلاروسيا، واتهمت مينسك بخلق أزمة هجرة، لكن مينسك رفضت كل هذه الاتهامات.
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العالم, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

مجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية

08:42 GMT 25.11.2021
© AFP 2021 / Pedro Pardoقافلة من المهاجرين يتجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
قافلة من المهاجرين يتجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© AFP 2021 / Pedro Pardo
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قال وزير الدولة بمجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش إن رحلة الإجلاء العراقية لم تصل إلى مينسك يوم الخميس، لكن حوالي 200 لاجئ ينتظرونها في مطار بيلاروسيا.
وافقت سلطات الطيران البيلاروسية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني على قيام الخطوط الجوية العراقية برحلة لإجلاء المواطنين العراقيين من بيلاروسيا الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر الجمهورية. بدأ المهاجرون في الوصول إلى مطار مينسك في الليلة السابقة، لكن الشركة ألغت الرحلة لأسباب لا تزال مجهولة.
ونقلت وكالة بيلتا قوله: "بحسب معلوماتنا، كان من المفترض أن تكون هناك رحلة إجلاء اليوم من العراق لإعادة هؤلاء اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى الوطن. ولم تتم الرحلة اليوم لسبب ما. ويوجد في المطار حوالي 200 مهاجر ينتظرون هذه الرحلة".
وأضاف المسؤول أن الاتحاد الأوروبي "لا يتخذ أي إجراءات" لحل أزمة الهجرة.
في الآونة الأخيرة، أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين من الشرق الأوسط وأفريقيا على الحدود مع بيلاروسيا، واتهمت مينسك بخلق أزمة هجرة، لكن مينسك رفضت كل هذه الاتهامات.
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