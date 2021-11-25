مجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية

وافقت سلطات الطيران البيلاروسية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني على قيام الخطوط الجوية العراقية برحلة لإجلاء المواطنين العراقيين من بيلاروسيا الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر الجمهورية. بدأ المهاجرون في الوصول إلى مطار مينسك في الليلة السابقة، لكن الشركة ألغت الرحلة لأسباب لا تزال مجهولة.ونقلت وكالة بيلتا قوله: "بحسب معلوماتنا، كان من المفترض أن تكون هناك رحلة إجلاء اليوم من العراق لإعادة هؤلاء اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى الوطن. ولم تتم الرحلة اليوم لسبب ما. ويوجد في المطار حوالي 200 مهاجر ينتظرون هذه الرحلة".وأضاف المسؤول أن الاتحاد الأوروبي "لا يتخذ أي إجراءات" لحل أزمة الهجرة.في الآونة الأخيرة، أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين من الشرق الأوسط وأفريقيا على الحدود مع بيلاروسيا، واتهمت مينسك بخلق أزمة هجرة، لكن مينسك رفضت كل هذه الاتهامات.
قال وزير الدولة بمجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش إن رحلة الإجلاء العراقية لم تصل إلى مينسك يوم الخميس، لكن حوالي 200 لاجئ ينتظرونها في مطار بيلاروسيا.
وافقت سلطات الطيران البيلاروسية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني على قيام الخطوط الجوية العراقية برحلة لإجلاء المواطنين العراقيين من بيلاروسيا الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر الجمهورية. بدأ المهاجرون في الوصول إلى مطار مينسك في الليلة السابقة، لكن الشركة ألغت الرحلة لأسباب لا تزال مجهولة.
ونقلت وكالة بيلتا قوله: "بحسب معلوماتنا، كان من المفترض أن تكون هناك رحلة إجلاء اليوم من العراق لإعادة هؤلاء اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى الوطن. ولم تتم الرحلة اليوم لسبب ما. ويوجد في المطار حوالي 200 مهاجر ينتظرون هذه الرحلة".
وأضاف المسؤول أن الاتحاد الأوروبي "لا يتخذ أي إجراءات" لحل أزمة الهجرة.
في الآونة الأخيرة، أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين من الشرق الأوسط وأفريقيا على الحدود مع بيلاروسيا، واتهمت مينسك بخلق أزمة هجرة، لكن مينسك رفضت كل هذه الاتهامات.