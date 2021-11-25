تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211125/مقارنة-بين-الجيشين-الأذربيجاني-والأرمني-1053272140.html
مقارنة بين الجيشين الأذربيجاني والأرمني
مقارنة بين الجيشين الأذربيجاني والأرمني
وسط خشية من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين الخصمين، لا تزال المعارك متواصلة بين أرمينيا وأذربيجان. حيث أعلنت أرمينيا وأذربيجان عن وقوع... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T12:26+0000
2021-11-25T12:26+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1053271760_1:0:1320:742_1920x0_80_0_0_f1e2209fc7fdc436866854763ea05338.png
يحتل الجيش الأذربيجاني المرتبة رقم 63 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يحتل الجيش الأرمني المرتبة رقم 100 عالميا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1053271760_166:0:1155:742_1920x0_80_0_0_c19ffdcdfe86f8274fadd34a0a395179.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика

مقارنة بين الجيشين الأذربيجاني والأرمني

12:26 GMT 25.11.2021
تابعنا عبر
وسط خشية من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين الخصمين، لا تزال المعارك متواصلة بين أرمينيا وأذربيجان. حيث أعلنت أرمينيا وأذربيجان عن وقوع اشتباكات عسكرية على حدودهما المشتركة، وقامت كل منهما باتهام الأخرى بإشعال الصراع وسط التوترات بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.
مقارنة بين الجيشين الأذربيجاني والأرمني - سبوتنيك عربي
يحتل الجيش الأذربيجاني المرتبة رقم 63 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يحتل الجيش الأرمني المرتبة رقم 100 عالميا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:04 GMTهندي يدخل عرين أسد بإرادته... فيديو
12:59 GMTتعليق خبير روسي على تجربة نووية أمريكية ضد روسيا: لا بد من تحييدهم عند الضرورة
12:54 GMTمعلومات عن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"
12:51 GMTفرنسا تتخذ إجراءات مشددة لمكافحة كورونا مع ارتفاع الإصابات
12:49 GMTاجتماع دول منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة يختار المصري أسامة مبارز أمينا عاما لـ 3 سنوات
12:35 GMTأستاذ في تقنية المختبرات الطبية: مزيلات العرق تسبب أكثر أنواع السرطان شيوعا... فيديو
12:35 GMTصحيفة: "سو-35" ترى كل شيء حتى طائرات الشبح
12:26 GMTمقارنة بين الجيشين الأذربيجاني والأرمني
12:24 GMTوزيرا خارجية اليابان وروسيا يبحثان العلاقات الثنائية وإبرام معاهدة السلام
12:21 GMTالعراق يسعى لإعادة 41 مواطنا أفرجت عنهم السلطات الليبية
12:16 GMTروسيا بصدد إدخال أحدث طائرات مسيرة مقاتلة إلى السوق العالمية
12:13 GMT"عجبي"... أمير سعودي يعلق على أسئلة بشأن زيارة محمد بن زايد لتركيا
12:03 GMTالعراق يخطط لأربع رحلات إجلاء اليوم وغدا... ومينسك توضح سبب التأجيل
12:03 GMTالمغرب يشتري أسلحة حديثة من إسرائيل
11:59 GMTإثيوبيا... محللون يستبعدون حدوث تغيير بالأوضاع مع توجه آبي أحمد إلى الجبهة لقيادة المعارك
11:59 GMTاحتجاجات إسبانية ضد المغرب بسبب مزرعة لتربية الأسماك
11:34 GMTما هي أسباب وأبعاد قرار أستراليا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية؟
11:30 GMTبرلمان مولدوفا يوافق على تخصيص أموال لسداد ديون شركة "غازبروم"
11:26 GMTمفتي كازاخستان يدعو إلى تغيير تسمية "الجمعة السوداء" إلى "الجمعة الكريمة"
11:11 GMTميزة جديدة لمستخدمي "واتسآب ويب"