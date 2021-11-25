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https://arabic.sputniknews.com/20211125/مقارنة-بين-الجيشين-الأذربيجاني-والأرمني-1053272140.html
مقارنة بين الجيشين الأذربيجاني والأرمني
مقارنة بين الجيشين الأذربيجاني والأرمني
وسط خشية من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين الخصمين، لا تزال المعارك متواصلة بين أرمينيا وأذربيجان. حيث أعلنت أرمينيا وأذربيجان عن وقوع... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T12:26+0000
2021-11-25T12:26+0000
2021-11-25T12:26+0000
انفوجرافيك
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يحتل الجيش الأذربيجاني المرتبة رقم 63 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يحتل الجيش الأرمني المرتبة رقم 100 عالميا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
مقارنة بين الجيشين الأذربيجاني والأرمني
وسط خشية من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين الخصمين، لا تزال المعارك متواصلة بين أرمينيا وأذربيجان. حيث أعلنت أرمينيا وأذربيجان عن وقوع اشتباكات عسكرية على حدودهما المشتركة، وقامت كل منهما باتهام الأخرى بإشعال الصراع وسط التوترات بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.
يحتل الجيش الأذربيجاني المرتبة رقم 63 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يحتل الجيش الأرمني المرتبة رقم 100 عالميا.