مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو

وقالت مصادر بالشرطة بحسب ما نقله موقع "هيران" المحلي إن ثمانية أشخاص تأكدت وفاتهم في الحادث لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك طلاب ومعلمون بين الضحايا. ووقع الهجوم قرب مدرسة ما أدى إلى تدمير أقسام منها.وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم مشيرة إلى أنها استهدفت "المدربين الغربيين" الذين كانوا يغادرون قاعدة جوردون العسكرية في طريقهم إلى معسكر قاعدة هالان الواقع في محيط مطار آدم عدي.
لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 17 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في منطقة (تالة) بمقديشو.
وقالت مصادر بالشرطة بحسب ما نقله موقع "هيران" المحلي إن ثمانية أشخاص تأكدت وفاتهم في الحادث لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك طلاب ومعلمون بين الضحايا. ووقع الهجوم قرب مدرسة ما أدى إلى تدمير أقسام منها.
8 civilians were killed and 17 others including 13 school children injured after a terrorist suicide car bomb exploded in #Mogadishu’s Hodan district, on Thursday morning, #Somali Police told to the State media. pic.twitter.com/0ixbHvSchq