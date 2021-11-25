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مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 17 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في منطقة (تالة) بمقديشو. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T07:17+0000
2021-11-25T07:40+0000
الصومال
مقديشو
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وقالت مصادر بالشرطة بحسب ما نقله موقع "هيران" المحلي إن ثمانية أشخاص تأكدت وفاتهم في الحادث لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك طلاب ومعلمون بين الضحايا. ووقع الهجوم قرب مدرسة ما أدى إلى تدمير أقسام منها.وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم مشيرة إلى أنها استهدفت "المدربين الغربيين" الذين كانوا يغادرون قاعدة جوردون العسكرية في طريقهم إلى معسكر قاعدة هالان الواقع في محيط مطار آدم عدي.
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الصومال, مقديشو

مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو

07:17 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 07:40 GMT 25.11.2021)
© Photo / Aamin Ambulanceمهاجمة سيارة الإسعاف في مقديشو من قبل شرطة الحكومة الصومالية
مهاجمة سيارة الإسعاف في مقديشو من قبل شرطة الحكومة الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Photo / Aamin Ambulance
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لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 17 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في منطقة (تالة) بمقديشو.
وقالت مصادر بالشرطة بحسب ما نقله موقع "هيران" المحلي إن ثمانية أشخاص تأكدت وفاتهم في الحادث لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك طلاب ومعلمون بين الضحايا. ووقع الهجوم قرب مدرسة ما أدى إلى تدمير أقسام منها.
وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم مشيرة إلى أنها استهدفت "المدربين الغربيين" الذين كانوا يغادرون قاعدة جوردون العسكرية في طريقهم إلى معسكر قاعدة هالان الواقع في محيط مطار آدم عدي.
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