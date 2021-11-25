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https://arabic.sputniknews.com/20211125/من-هم-أبطال-النسخة-التركية-من-مسلسل-الهيبة؟-1053265328.html
من هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
من هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
يلعب الممثل التركي تولغا ساريتاش، دور البطولة في النسخة التركية من مسلسل "الهيبة"، ويقوم بدور شيخ الجبل، الذي يجسده في النسخة الأصلية النجم السوري تيم حسن. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T08:39+0000
2021-11-25T08:39+0000
2021-11-25T08:39+0000
أخبار الفن
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ومن المقرر أن يحمل المسلسل في نسخته الجديدة اسم "بين ليلة وضحاها"، ويتم عرضه على قناة "شو تي في"، بحسب خبر عن المسلسل نشره موقع "صوت بيروت" اللبناني.ولفت الموقع إلى أن قصة المسلسل تدور حول عائلة قادمة من الأناضول وتنتقل للعيش في مدينة إسطنبول التركية.وذكر الموقع أن القائمين على العمل قرروا رسميا أن يقوم الممثل التركي تولغا ساريتاش بدور "جبل"، شيخ الجبل، الذي جسده تيم الحسن في النسخة الأصلية من المسلسل.وأوضح الموقع إلى أنه من المحتمل أن يقوم الممثل التركي إيرجان كايال، بدور والد "جبل"، بينما تقول الممثلة نور سانجاك، بدور شقيقته.وقال الموقع إنه من المتوقع أن تقوم الممثلة بيرين سات، ببطولة المسلسل، لكنه أشار إلى أن الشركة المنتجة لم تحسم قرارها بهذا الشأن حتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20211001/مسلسل-الهيبة-يودع-أبرز-ممثليه-بصورة-فريدة-1050306317.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفن
من هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
يلعب الممثل التركي تولغا ساريتاش، دور البطولة في النسخة التركية من مسلسل "الهيبة"، ويقوم بدور شيخ الجبل، الذي يجسده في النسخة الأصلية النجم السوري تيم حسن.
ومن المقرر أن يحمل المسلسل في نسخته الجديدة اسم "بين ليلة وضحاها"، ويتم عرضه على قناة "شو تي في"،
بحسب خبر عن المسلسل
نشره موقع "صوت بيروت" اللبناني.
ولفت الموقع إلى أن قصة المسلسل تدور حول عائلة قادمة من الأناضول وتنتقل للعيش في مدينة إسطنبول التركية.
وذكر الموقع أن القائمين على العمل قرروا رسميا أن يقوم الممثل التركي تولغا ساريتاش بدور "جبل"، شيخ الجبل، الذي جسده تيم الحسن في
النسخة الأصلية من المسلسل
.
وأوضح الموقع إلى أنه من المحتمل أن يقوم الممثل التركي إيرجان كايال، بدور والد "جبل"، بينما تقول الممثلة نور سانجاك، بدور شقيقته.
وقال الموقع إنه من المتوقع أن تقوم الممثلة بيرين سات،
ببطولة المسلسل
، لكنه أشار إلى أن الشركة المنتجة لم تحسم قرارها بهذا الشأن حتى الآن.