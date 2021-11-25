تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211125/من-هم-أبطال-النسخة-التركية-من-مسلسل-الهيبة؟-1053265328.html
من هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
من هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
يلعب الممثل التركي تولغا ساريتاش، دور البطولة في النسخة التركية من مسلسل "الهيبة"، ويقوم بدور شيخ الجبل، الذي يجسده في النسخة الأصلية النجم السوري تيم حسن. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T08:39+0000
2021-11-25T08:39+0000
أخبار الفن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/01/1047034470_0:0:3169:1782_1920x0_80_0_0_a598d3dd7ca3b21556599fedcbc3de85.jpg
ومن المقرر أن يحمل المسلسل في نسخته الجديدة اسم "بين ليلة وضحاها"، ويتم عرضه على قناة "شو تي في"، بحسب خبر عن المسلسل نشره موقع "صوت بيروت" اللبناني.ولفت الموقع إلى أن قصة المسلسل تدور حول عائلة قادمة من الأناضول وتنتقل للعيش في مدينة إسطنبول التركية.وذكر الموقع أن القائمين على العمل قرروا رسميا أن يقوم الممثل التركي تولغا ساريتاش بدور "جبل"، شيخ الجبل، الذي جسده تيم الحسن في النسخة الأصلية من المسلسل.وأوضح الموقع إلى أنه من المحتمل أن يقوم الممثل التركي إيرجان كايال، بدور والد "جبل"، بينما تقول الممثلة نور سانجاك، بدور شقيقته.وقال الموقع إنه من المتوقع أن تقوم الممثلة بيرين سات، ببطولة المسلسل، لكنه أشار إلى أن الشركة المنتجة لم تحسم قرارها بهذا الشأن حتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20211001/مسلسل-الهيبة-يودع-أبرز-ممثليه-بصورة-فريدة-1050306317.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/01/1047034470_128:0:2677:1912_1920x0_80_0_0_682cbefcb05800740f68f44ddba184fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الفن

من هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟

08:39 GMT 25.11.2021
© Photo / MBCالفنان السوري تيم حسن في مشهد من مسلسل "الهيبة - الرد"
الفنان السوري تيم حسن في مشهد من مسلسل الهيبة - الرد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Photo / MBC
تابعنا عبر
يلعب الممثل التركي تولغا ساريتاش، دور البطولة في النسخة التركية من مسلسل "الهيبة"، ويقوم بدور شيخ الجبل، الذي يجسده في النسخة الأصلية النجم السوري تيم حسن.
ومن المقرر أن يحمل المسلسل في نسخته الجديدة اسم "بين ليلة وضحاها"، ويتم عرضه على قناة "شو تي في"، بحسب خبر عن المسلسل نشره موقع "صوت بيروت" اللبناني.
ولفت الموقع إلى أن قصة المسلسل تدور حول عائلة قادمة من الأناضول وتنتقل للعيش في مدينة إسطنبول التركية.
المسلسل العربي الهيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2021
مسلسل "الهيبة" يودع أبرز ممثليه بصورة فريدة
1 أكتوبر, 06:25 GMT
وذكر الموقع أن القائمين على العمل قرروا رسميا أن يقوم الممثل التركي تولغا ساريتاش بدور "جبل"، شيخ الجبل، الذي جسده تيم الحسن في النسخة الأصلية من المسلسل.
وأوضح الموقع إلى أنه من المحتمل أن يقوم الممثل التركي إيرجان كايال، بدور والد "جبل"، بينما تقول الممثلة نور سانجاك، بدور شقيقته.
وقال الموقع إنه من المتوقع أن تقوم الممثلة بيرين سات، ببطولة المسلسل، لكنه أشار إلى أن الشركة المنتجة لم تحسم قرارها بهذا الشأن حتى الآن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:52 GMT"كاف" يكشف مدى إمكانية نقل كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون
09:38 GMTمشروب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار 3 أضعاف
09:31 GMTهل ترى أن اتفاق الإمارات وإيران على فتح صفحة جديدة؟
09:25 GMTهل الحمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أم سوداء مع خطوط بيضاء؟
09:16 GMTالقنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"