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"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
نفقت 63 دجاجة في قرية هندية بعد تعرضها لنوبة قلبية تسببت بها موسيقى صاخبة صادرة عن أحد الأعراس الذي أقيم في القرية. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T06:55+0000
2021-11-25T06:57+0000
نوبة قلبية
دجاج
الهند
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وتتخلص أحداث الواقعة في الاشتباه بأن النوبة القلبية كانت سبب نفوق هذا العدد من الدجاج لدى المزارع الهندي رانجيت كومار باريدا، الذي قدم شكوى إلى شرطة نيلاجري.وتحدث المزارع في شكواه عن أنه طلب من موكب زفاف، كان يمر بالقرب من مزرعته إخفاض صوت الموسيقى الأمر الذي أثار حفيظة المشاركين ليطلبوا من "الدي جي" رفع الصوت، ويتوقف الموكب قرب المزرعة لمدة 15 دقيقة ويصدر أصواتا موسيقية مرتفعة.وأرفق باريدا شكواه في مركز الشرطة بتقرير للأطباء البيطرين الذين زاروا مزرعته وأخبروه أن سبب الوفاة يعود إلى النوبة القلبية.من جهتها فتحت الشرطة تحقيقا بالواقعة وطلبت مساعدة الخبراء البيطرين لتحديد سبب الوفاة كما وطلبت من العريس أو أي من أفراد أسرته مراجعة المركز.هذا وقالت صبا براساد داس، الطبيبة البيطرية، إن الدجاج يمكن أن يموت جراء تعرضه لنوبة قلبية قد يتسبب بها الصوت العالي والموسيقى الصاخبة لعدة دقائق.
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نوبة قلبية, دجاج, الهند

"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة

06:55 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 06:57 GMT 25.11.2021)
© Facebook.comدجاج
دجاج - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
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نفقت 63 دجاجة في قرية هندية بعد تعرضها لنوبة قلبية تسببت بها موسيقى صاخبة صادرة عن أحد الأعراس الذي أقيم في القرية.
وتتخلص أحداث الواقعة في الاشتباه بأن النوبة القلبية كانت سبب نفوق هذا العدد من الدجاج لدى المزارع الهندي رانجيت كومار باريدا، الذي قدم شكوى إلى شرطة نيلاجري.
وتحدث المزارع في شكواه عن أنه طلب من موكب زفاف، كان يمر بالقرب من مزرعته إخفاض صوت الموسيقى الأمر الذي أثار حفيظة المشاركين ليطلبوا من "الدي جي" رفع الصوت، ويتوقف الموكب قرب المزرعة لمدة 15 دقيقة ويصدر أصواتا موسيقية مرتفعة.
وأرفق باريدا شكواه في مركز الشرطة بتقرير للأطباء البيطرين الذين زاروا مزرعته وأخبروه أن سبب الوفاة يعود إلى النوبة القلبية.

وأضاف في الشكوى أنه يملك ألفي دجاجة نفق منها 63، مقدرا خسائره المالية بـ25 ألف وربية، بحسب ما نشرت صحيفة indiatimes.

من جهتها فتحت الشرطة تحقيقا بالواقعة وطلبت مساعدة الخبراء البيطرين لتحديد سبب الوفاة كما وطلبت من العريس أو أي من أفراد أسرته مراجعة المركز.
هذا وقالت صبا براساد داس، الطبيبة البيطرية، إن الدجاج يمكن أن يموت جراء تعرضه لنوبة قلبية قد يتسبب بها الصوت العالي والموسيقى الصاخبة لعدة دقائق.
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