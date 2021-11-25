"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة

وتتخلص أحداث الواقعة في الاشتباه بأن النوبة القلبية كانت سبب نفوق هذا العدد من الدجاج لدى المزارع الهندي رانجيت كومار باريدا، الذي قدم شكوى إلى شرطة نيلاجري.وتحدث المزارع في شكواه عن أنه طلب من موكب زفاف، كان يمر بالقرب من مزرعته إخفاض صوت الموسيقى الأمر الذي أثار حفيظة المشاركين ليطلبوا من "الدي جي" رفع الصوت، ويتوقف الموكب قرب المزرعة لمدة 15 دقيقة ويصدر أصواتا موسيقية مرتفعة.وأرفق باريدا شكواه في مركز الشرطة بتقرير للأطباء البيطرين الذين زاروا مزرعته وأخبروه أن سبب الوفاة يعود إلى النوبة القلبية.من جهتها فتحت الشرطة تحقيقا بالواقعة وطلبت مساعدة الخبراء البيطرين لتحديد سبب الوفاة كما وطلبت من العريس أو أي من أفراد أسرته مراجعة المركز.هذا وقالت صبا براساد داس، الطبيبة البيطرية، إن الدجاج يمكن أن يموت جراء تعرضه لنوبة قلبية قد يتسبب بها الصوت العالي والموسيقى الصاخبة لعدة دقائق.
نفقت 63 دجاجة في قرية هندية بعد تعرضها لنوبة قلبية تسببت بها موسيقى صاخبة صادرة عن أحد الأعراس الذي أقيم في القرية.
وتتخلص أحداث الواقعة في الاشتباه بأن النوبة القلبية كانت سبب نفوق هذا العدد من الدجاج لدى المزارع الهندي رانجيت كومار باريدا، الذي قدم شكوى إلى شرطة نيلاجري.
وتحدث المزارع في شكواه عن أنه طلب من موكب زفاف، كان يمر بالقرب من مزرعته إخفاض صوت الموسيقى الأمر الذي أثار حفيظة المشاركين ليطلبوا من "الدي جي" رفع الصوت، ويتوقف الموكب قرب المزرعة لمدة 15 دقيقة ويصدر أصواتا موسيقية مرتفعة.