https://arabic.sputniknews.com/20211125/وزير-السياحة-السوري-يكشف-عن-عدد-الزوار-لهذا-العام-والمشاريع--الاستثمارية-التي-عادت-للعمل--1053277004.html

وزير السياحة السوري يكشف عن عدد الزوار لهذا العام والمشاريع الاستثمارية التي عادت للعمل

وزير السياحة السوري يكشف عن عدد الزوار لهذا العام والمشاريع الاستثمارية التي عادت للعمل

أعلن وزير السياحة السوري محمد رامي مارتيني، عن عشرات الطلبات لمجموعات أوروبية ترغب بزيارة سوريا بهدف السياحة، متفائلا بأن يكون عام 2022 أفضل للسياحة السورية. 25.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-25T14:57+0000

2021-11-25T14:57+0000

2021-11-25T14:57+0000

العالم العربي

السياحة

أخبار سوريا اليوم

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وتحدث الوزير السوري في مؤتمر صحفي عن بوادر عودة المجموعات السياحية إلى سوريا والاستثمار السياحي، قائلا "منذ عام 2019 كانت هناك بوادر مشجعة للقدوم السياحي وعودة المجموعات السياحية، لكن وباء كورونا أثر بشكل كبير على العمل السياحي وحركة القدوم، والزيارات التي تمت إلى سورية في وقت فيه الحدود شبه مغلقة والقدوم مقنن، ولو كان الوضع مغايراً لتحدثنا اليوم عن ملايين من الزائرين."وتحدث الوزير عما شاهده خلال زيارته للرياض، من المواطنين العرب والسعوديين والسوريين المغتربين كان متوقعاً، وخاصة أن محبة سورية في قلب كل عربي، والقادم أفضل.وتبع قائلا قريبا سيكون لدينا أسبوع سياحي في الإمارات مع بداية العام القادم، بالإضافة للمشاركة في "إكسبو 2020".وكشف الوزير عن عودة 45 مشروعا إلى الاستثمار بعدما كانوا قد تعثروا، ليتم معالجة التعثر وإعادة التعاقد لعدد من المشاريع وفسخ بعض المشاريع لعدد من المستثمرين ممن لم يظهروا الجدية الكافية مع منح كامل الميزات ضمن القوانين والأنظمة، بحسب ما نشرت صحيفة "الوطن" السورية.كما وركز الوزير على ضرورة إعداد الكوادر المؤهلة والمدربة والتركيز على قطاع التعليم السياحي والفندقي، ليشهد هذا العام تطوير وتحديث /36/ مقرراً جديداً من مناهج التعليم في المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية والثانويات المهنية الفندقية.

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العالم العربي, السياحة, أخبار سوريا اليوم