الأمن السوري يسلم لجنة التحقيق الروسية وثائق تخص مكافحة الإرهاب

وجاء في البيان أن "علي مملوك سلم رئيس لجنة التحقيق عددا من الوثائق اللازمة للتحقيق والتي ستمكن من إحراز تقدم ملموس في التحقيق في الجرائم ذات الطابع الإرهابي".وأضاف البيان: "كما تم بحث التعاون في البحث عن المتهمين في القضايا الجنائية من بين المواطنين الروس الذين غادروا إلى سوريا للمشاركة في أنشطة إرهابية، وكذلك حول حقيقة اختفاء لأقارب مجهولين غادروا معهم".باستريكين زار سوريا في رحلة عمل، وأجرى محادثات مع رئيس مكتب الأمن القومي ووزير العدل في البلاد.
سلّم رئيس مكتب الأمن القومي السوري، علي مملوك، إلى رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، عددًا من الوثائق التي ستمكن من المضي قدمًا في التحقيق في الجرائم الإرهابية، بحسب الموقع الإلكتروني للجنة التحقيق الفيدرالية الروسية.
وجاء في البيان أن "علي مملوك سلم رئيس لجنة التحقيق عددا من الوثائق اللازمة للتحقيق والتي ستمكن من إحراز تقدم ملموس في التحقيق في الجرائم ذات الطابع الإرهابي".
وأضاف البيان: "كما تم بحث التعاون في البحث عن المتهمين في القضايا الجنائية من بين المواطنين الروس الذين غادروا إلى سوريا للمشاركة في أنشطة إرهابية، وكذلك حول حقيقة اختفاء لأقارب مجهولين غادروا معهم".
باستريكين زار سوريا في رحلة عمل، وأجرى محادثات مع رئيس مكتب الأمن القومي ووزير العدل في البلاد.