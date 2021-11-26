https://arabic.sputniknews.com/20211126/الإمارات-تعلن-تعليق-دخول-القادمين-من-7-دول-أفريقية-بعد-ظهور-متحور-جديد-لكورونا-1053312705.html

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من 7 دول أفريقية بعد ظهور متحور جديد لكورونا

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من 7 دول أفريقية بعد ظهور متحور جديد لكورونا

أعلنت الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من 7 دول أفريقية على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من... 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T20:29+0000

2021-11-26T20:29+0000

2021-11-26T20:29+0000

العالم العربي

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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن "الهيئة العامة للطيران المدني" و"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" علقت دخول القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق.كما يشمل القرار المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول .كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق إلى دولة الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل الوفود الرسمية ورعايا دولة الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات وهذه الدول وأصحاب الإقامة الذهبية.وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل فحص "بي سي آر" مسبق خلال 48 ساعة وفحص سريع في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة كلما أمكن، بالإضافة إلى فحص "بي سي آر" في المطار عند القدوم.كما يتطلب على مواطني الدولة والبعثات الدبلوماسية وأصحاب الإقامات الذهبية الالتزام بحجر مدته 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع من دخول الدولة، أما على الوفود الرسمية الانتظار لحين ظهور النتيجة ومن ثم استكمال مهامهم الرسمية في الدولة دون الحاجة للحجر.وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة.كما يمنع سفر مواطني دولة الإمارات إلى جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني زيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية.هذا وقررت كل من روسيا والمملكة العربية السعودية والأردن، اليوم الجمعة، منع دخول القادمين من جنوب أفريقيا ودول مجاورة، تحسبًا من المتحور الجديد لفيروس "كورونا" المستجد.وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

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العالم العربي