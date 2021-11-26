الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من 7 دول أفريقية بعد ظهور متحور جديد لكورونا
© AFP 2021 / MARWAN NAAMANIمطار آل مكتوم الدولي في دبي، الإمارات
© AFP 2021 / MARWAN NAAMANI
أعلنت الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من 7 دول أفريقية على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من الاثنين الموافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن "الهيئة العامة للطيران المدني" و"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" علقت دخول القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق.
#عاجل_وام #الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من #جنوب_أفريقيا و #ناميبيا و #ليسوتو و #إسواتيني و #زيمبابوي و #بوتسوانا و #موزمبيق اعتباراً من 29 نوفمبر الجاري. pic.twitter.com/9YIen5jvdd— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 26, 2021
كما يشمل القرار المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول .
كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق إلى دولة الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل الوفود الرسمية ورعايا دولة الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات وهذه الدول وأصحاب الإقامة الذهبية.
وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل فحص "بي سي آر" مسبق خلال 48 ساعة وفحص سريع في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة كلما أمكن، بالإضافة إلى فحص "بي سي آر" في المطار عند القدوم.
كما يتطلب على مواطني الدولة والبعثات الدبلوماسية وأصحاب الإقامات الذهبية الالتزام بحجر مدته 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع من دخول الدولة، أما على الوفود الرسمية الانتظار لحين ظهور النتيجة ومن ثم استكمال مهامهم الرسمية في الدولة دون الحاجة للحجر.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة.
#الداخلية: بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا في عدد من الدول.. تعليق الرحلات الجوية من (جنوب أفريقيا، نامبيا، بوتسوانا، زيمبابواي، موزمبيق، ليسوتو، إسواتيني) وإليها.#واس_عام pic.twitter.com/zHHNJLqasd— واس العام (@SPAregions) November 26, 2021
كما يمنع سفر مواطني دولة الإمارات إلى جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني زيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية.
هذا وقررت كل من روسيا والمملكة العربية السعودية والأردن، اليوم الجمعة، منع دخول القادمين من جنوب أفريقيا ودول مجاورة، تحسبًا من المتحور الجديد لفيروس "كورونا" المستجد.
وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.