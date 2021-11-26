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التحالف العربي ينشر صورا لاستهداف "دار الرئاسة" في صنعاء
التحالف العربي ينشر صورا لاستهداف "دار الرئاسة" في صنعاء
نشرت قيادة التحالف العربي، مجموعة من الصور الاستخبارية والفضائية، توضح عملية استهداف معسكر "دار الرئاسة" في مدينة صنعاء اليمنية. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
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2021-11-26T20:35+0000
العالم العربي
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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الصور تبين "تفاصيل ارتباط قصر دار الرئاسة بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوب دار الرئاسة وترتبط بجبل النهدين".هذا وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، استهداف معسكر دار الرئاسة بالعاصمة اليمنية صنعاء.وقال التحالف في بيان إن "استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة"، بحسب التلفزيون السعودي.وأضاف: "رصدنا تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر والقيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة". وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
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العالم العربي

التحالف العربي ينشر صورا لاستهداف "دار الرئاسة" في صنعاء

20:34 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 20:35 GMT 26.11.2021)
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Panavia Tornado IDS '7507'الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية "تورنادو" (Panavia Tornado) السعودية،
الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية تورنادو (Panavia Tornado) السعودية، - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Panavia Tornado IDS '7507'
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نشرت قيادة التحالف العربي، مجموعة من الصور الاستخبارية والفضائية، توضح عملية استهداف معسكر "دار الرئاسة" في مدينة صنعاء اليمنية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الصور تبين "تفاصيل ارتباط قصر دار الرئاسة بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوب دار الرئاسة وترتبط بجبل النهدين".
هذا وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، استهداف معسكر دار الرئاسة بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وقال التحالف في بيان إن "استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة"، بحسب التلفزيون السعودي.
وأضاف: "رصدنا تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر والقيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة".
وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
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