سلطات الإنقاذ بإقليم كميروفو الروسي تؤكد مصرع 52 شخصا بمنجم "ليستفياجنايا" بينهم 6 من رجالها

كيمروفو - سبوتنيك. وقال شي للصحفيين: إن "46 من عمال المناجم لاقوا مصرعهم جراء الانفجار بالمنجم.. بالإضافة إلى 6 من رجال الإنقاذ الذين هبوا لمساعدتهم".وتصاعد دخان في منجم "ليستفياجنايا" للفحم بمقاطعة كيميروفو بروسيا حوالي الساعة 04.30 بتوقيت موسكو.وذكرت خدمات الطوارئ الروسية والسلطات المحلية، أنه كان هناك 285 شخصا في المنجم وأمكن إنقاذ 236 منهم. ولا تزال عملية الإنقاذ جارية.وأضافت السلطات أن عملية إنقاذ العالقين توقفت بعد ظهر اليوم الخميس، بسبب احتمال حدوث انفجار، وتم إخراج رجال الإنقاذ من المنجم بشكل سريع.وتم إجلاء 239 شخصا (بما يشمل الضحايا والمصابين)، من إجمالي 285 شخصا كانوا في المنجم وقت وقوع الحادث، ولا يزال 46 عاملا محاصرين.هذا وكان هناك تضاربا في حصيلة المصابين، حيث أشار حاكم المنطقة سيرغي تسيفيليف، في بيان، أنهم 43 مصابا، وفيما أفادت وزارة الطوارئ الروسية أن الإجمالي 44 مصابا، ولم يتسن لها التأكد من ذلك.
أكد رئيس وحدة الإنقاذ الجبلي في مقاطعة كيميروفو الروسية، يوري شي، اليوم الجمعة، مصرع 52 شخصا، بينهم 6 من رجال الإنقاذ، في الحادث الذي وقع داخل منجم "ليستفياجنايا" للفحم في مدينة بيلوفو بمقاطعة كيمروفو الروسية أمس الخميس.
كيمروفو - سبوتنيك. وقال شي للصحفيين: إن "46 من عمال المناجم لاقوا مصرعهم جراء الانفجار بالمنجم.. بالإضافة إلى 6 من رجال الإنقاذ الذين هبوا لمساعدتهم".