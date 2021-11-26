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https://arabic.sputniknews.com/20211126/سلطات-الإنقاذ-بإقليم-كميروفو-الروسي-تؤكد-مصرع-52-شخصا-بمنجم-ليستفياجنايا-بينهم-6-من-رجالها-1053287851.html
سلطات الإنقاذ بإقليم كميروفو الروسي تؤكد مصرع 52 شخصا بمنجم "ليستفياجنايا" بينهم 6 من رجالها
سلطات الإنقاذ بإقليم كميروفو الروسي تؤكد مصرع 52 شخصا بمنجم "ليستفياجنايا" بينهم 6 من رجالها
أكد رئيس وحدة الإنقاذ الجبلي في مقاطعة كيميروفو الروسية، يوري شي، اليوم الجمعة، مصرع 52 شخصا، بينهم 6 من رجال الإنقاذ، في الحادث الذي وقع داخل منجم... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T05:02+0000
2021-11-26T05:02+0000
روسيا
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كيمروفو - سبوتنيك. وقال شي للصحفيين: إن "46 من عمال المناجم لاقوا مصرعهم جراء الانفجار بالمنجم.. بالإضافة إلى 6 من رجال الإنقاذ الذين هبوا لمساعدتهم".وتصاعد دخان في منجم "ليستفياجنايا" للفحم بمقاطعة كيميروفو بروسيا حوالي الساعة 04.30 بتوقيت موسكو.وذكرت خدمات الطوارئ الروسية والسلطات المحلية، أنه كان هناك 285 شخصا في المنجم وأمكن إنقاذ 236 منهم. ولا تزال عملية الإنقاذ جارية.وأضافت السلطات أن عملية إنقاذ العالقين توقفت بعد ظهر اليوم الخميس، بسبب احتمال حدوث انفجار، وتم إخراج رجال الإنقاذ من المنجم بشكل سريع.وتم إجلاء 239 شخصا (بما يشمل الضحايا والمصابين)، من إجمالي 285 شخصا كانوا في المنجم وقت وقوع الحادث، ولا يزال 46 عاملا محاصرين.هذا وكان هناك تضاربا في حصيلة المصابين، حيث أشار حاكم المنطقة سيرغي تسيفيليف، في بيان، أنهم 43 مصابا، وفيما أفادت وزارة الطوارئ الروسية أن الإجمالي 44 مصابا، ولم يتسن لها التأكد من ذلك.
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سلطات الإنقاذ بإقليم كميروفو الروسي تؤكد مصرع 52 شخصا بمنجم "ليستفياجنايا" بينهم 6 من رجالها

05:02 GMT 26.11.2021
© Photo / Рress service EMERCOM of Russiaفريق الإنقاذ والبحث عن الطائرة المنكوبة-154 في البحر الأسود
فريق الإنقاذ والبحث عن الطائرة المنكوبة-154 في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Photo / Рress service EMERCOM of Russia
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أكد رئيس وحدة الإنقاذ الجبلي في مقاطعة كيميروفو الروسية، يوري شي، اليوم الجمعة، مصرع 52 شخصا، بينهم 6 من رجال الإنقاذ، في الحادث الذي وقع داخل منجم "ليستفياجنايا" للفحم في مدينة بيلوفو بمقاطعة كيمروفو الروسية أمس الخميس.
كيمروفو - سبوتنيك. وقال شي للصحفيين: إن "46 من عمال المناجم لاقوا مصرعهم جراء الانفجار بالمنجم.. بالإضافة إلى 6 من رجال الإنقاذ الذين هبوا لمساعدتهم".
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وتصاعد دخان في منجم "ليستفياجنايا" للفحم بمقاطعة كيميروفو بروسيا حوالي الساعة 04.30 بتوقيت موسكو.
وذكرت خدمات الطوارئ الروسية والسلطات المحلية، أنه كان هناك 285 شخصا في المنجم وأمكن إنقاذ 236 منهم. ولا تزال عملية الإنقاذ جارية.
وأضافت السلطات أن عملية إنقاذ العالقين توقفت بعد ظهر اليوم الخميس، بسبب احتمال حدوث انفجار، وتم إخراج رجال الإنقاذ من المنجم بشكل سريع.
وتم إجلاء 239 شخصا (بما يشمل الضحايا والمصابين)، من إجمالي 285 شخصا كانوا في المنجم وقت وقوع الحادث، ولا يزال 46 عاملا محاصرين.
هذا وكان هناك تضاربا في حصيلة المصابين، حيث أشار حاكم المنطقة سيرغي تسيفيليف، في بيان، أنهم 43 مصابا، وفيما أفادت وزارة الطوارئ الروسية أن الإجمالي 44 مصابا، ولم يتسن لها التأكد من ذلك.
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