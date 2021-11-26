تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211126/صحيفة-عبرية-تكشف-المبلغ-الذي-تلقاه-جاسوس-إيران-لبيع-أسرار-إسرائيلية-1053293582.html
صحيفة عبرية تكشف المبلغ الذي تلقاه "جاسوس إيران" لبيع أسرار إسرائيلية
صحيفة عبرية تكشف المبلغ الذي تلقاه "جاسوس إيران" لبيع أسرار إسرائيلية
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن قضية "جاسوس إيران" الذي عمل في منزل بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T09:06+0000
2021-11-26T09:24+0000
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104487/92/1044879289_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c65d4203ecfe5cae88f921f590e1321a.jpg
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن عومري غورن جوروكبسكي، المعروف باسم "جاسوس إيران" في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي، كان على استعداد تام لبيع أسرار إسرائيلية إلى إيران مقابل 7000 دولار فقط.وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت أن جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك" قد اعترف بفشله في توفير الحماية الكاملة للجنرال بيني غانتس، وتحمله المسئولية.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول سابق في جهاز الموساد أن هناك حالة من الفشل الذريع، خاصة فيما يتعلق بالسجل الجنائي للجاسوس الموجود داخل منزل الجنرال بيني غانتس، مؤكدا أنه كان من الضروري استبعاد هذا الرجل، ومن المخاطرة الحقيقية وجوده داخل منزل وزير الدفاع الإسرائيلي.والجاسوس الإيراني، هو مواطن إسرائيلي بالأساس، يدعى عومري غورن جوروكبسكي، وكان يعمل منذ سنوات في الخدمات المنزلية والنظافة داخل منزل الوزير، وعرض نفسه كجاسوس يمكنه زراعة برامج داخل حاسوب غانتس لصالح جهات إيرانية، وبالفعل التقط لهم صورا داخل المنزل.وذكرت شبكة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية أن غورين البالغ من العمر 37 عاما، تواصل مع مجموعة محسوبة على إيران تدعى "بلاك شادو"، نظير مبلغ من المال.للمزيد: موقع عبري يكشف موعد زرع "جاسوس إيران" في منزل غانتسووفقا للرواية الإسرائيلية، فإن المتهم استخدم تطبيق "تلغرام" في التواصل مع "بلاك شادو"، التي عرفتها الصحافة الإسرائيلية على أنها مجموعة قرصنة، ثم عرض عليهم زراعة برمجية "الدودة" الخبيثة في حاسوب وزير الدفاع، ما يمكنهم من اختراقه.ومع ذلك، استطاعت السلطات الإسرائيلية اعتقاله بعد أيام من تواصله مع المجموعة، وقبل أن يتمكن من إرسال أي معلومة حساسة، وأرجع الشاباك نجاحه في توقيف غورن في الوقت المناسب إلى الإجراءات الأمنية المشددة وبروتوكولات ومعدات أمن المعلومات المثبتة في منزل غانتس، والتي لم تمكن غورن من الاطلاع على المواد السرية أو إرسالها.العامل يمتلك سجلا إجراميا، حيث اعتقل 14 مرة وأدين 4 مرات بالسجن لفترات مختلفة، فيما استلهم الفكرة بعد نشر تقارير إعلامية حول تنفيذ "بلاك شادو" هجمات إلكترونية ضد أهداف إسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20211119/الكنيست-الإسرائيلي-يبحث-قضية-جاسوس-إيران-داخل-منزل-غانتس؟-1050752992.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104487/92/1044879289_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_45f2c2956e620e69bf98531871d4315e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل

صحيفة عبرية تكشف المبلغ الذي تلقاه "جاسوس إيران" لبيع أسرار إسرائيلية

09:06 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 09:24 GMT 26.11.2021)
© REUTERS / CORINNA KERNرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بيني غانتس
رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / CORINNA KERN
تابعنا عبر
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن قضية "جاسوس إيران" الذي عمل في منزل بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن عومري غورن جوروكبسكي، المعروف باسم "جاسوس إيران" في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي، كان على استعداد تام لبيع أسرار إسرائيلية إلى إيران مقابل 7000 دولار فقط.
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2021
الكنيست الإسرائيلي يبحث "الإخفاق الأمني" في قضية "جاسوس" منزل غانتس؟
19 نوفمبر, 13:12 GMT
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت أن جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك" قد اعترف بفشله في توفير الحماية الكاملة للجنرال بيني غانتس، وتحمله المسئولية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول سابق في جهاز الموساد أن هناك حالة من الفشل الذريع، خاصة فيما يتعلق بالسجل الجنائي للجاسوس الموجود داخل منزل الجنرال بيني غانتس، مؤكدا أنه كان من الضروري استبعاد هذا الرجل، ومن المخاطرة الحقيقية وجوده داخل منزل وزير الدفاع الإسرائيلي.
والجاسوس الإيراني، هو مواطن إسرائيلي بالأساس، يدعى عومري غورن جوروكبسكي، وكان يعمل منذ سنوات في الخدمات المنزلية والنظافة داخل منزل الوزير، وعرض نفسه كجاسوس يمكنه زراعة برامج داخل حاسوب غانتس لصالح جهات إيرانية، وبالفعل التقط لهم صورا داخل المنزل.
وذكرت شبكة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية أن غورين البالغ من العمر 37 عاما، تواصل مع مجموعة محسوبة على إيران تدعى "بلاك شادو"، نظير مبلغ من المال.
للمزيد: موقع عبري يكشف موعد زرع "جاسوس إيران" في منزل غانتس
ووفقا للرواية الإسرائيلية، فإن المتهم استخدم تطبيق "تلغرام" في التواصل مع "بلاك شادو"، التي عرفتها الصحافة الإسرائيلية على أنها مجموعة قرصنة، ثم عرض عليهم زراعة برمجية "الدودة" الخبيثة في حاسوب وزير الدفاع، ما يمكنهم من اختراقه.
ومع ذلك، استطاعت السلطات الإسرائيلية اعتقاله بعد أيام من تواصله مع المجموعة، وقبل أن يتمكن من إرسال أي معلومة حساسة، وأرجع الشاباك نجاحه في توقيف غورن في الوقت المناسب إلى الإجراءات الأمنية المشددة وبروتوكولات ومعدات أمن المعلومات المثبتة في منزل غانتس، والتي لم تمكن غورن من الاطلاع على المواد السرية أو إرسالها.
العامل يمتلك سجلا إجراميا، حيث اعتقل 14 مرة وأدين 4 مرات بالسجن لفترات مختلفة، فيما استلهم الفكرة بعد نشر تقارير إعلامية حول تنفيذ "بلاك شادو" هجمات إلكترونية ضد أهداف إسرائيلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:43 GMTرئيس "فيفا": 450 مليونا يتمنون فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم
10:40 GMTعراقي يدخل موسوعة غينيس بأكثر كمية بيض محمولة في يد واحدة... فيديو
10:40 GMTمسؤول مغربي بارز يتحدث عن احتمالات الحرب مع الجزائر
10:39 GMTقائد البحرية الإيرانية: رفعنا علم بلادنا في أعماق المحيطات
10:36 GMTوقفة احتجاجية لمدرسي تونس تضامنا مع زميلة لهم تخضع لمحاكمة "كيدية"
10:14 GMTصحيفة عبرية تكشف عن "بنك أهداف" إسرائيلي بشأن إيران
10:12 GMTالأردنيون يتظاهرون ضد توقيع "إعلان النوايا" بخصوص تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل...فيديو
10:06 GMTروسيا توسع إمكانيات محطة الفضاء الدولية
10:02 GMTإغلاق 3 جسور رئيسية في العراق... صور
10:01 GMT"سامسونغ" تتوقف عن تصنيع أحدث سلسلة من هواتفها الشهيرة
09:49 GMTظهور فيديو لغواصة صينية غير معروفة
09:48 GMTإحراق كتب تحتوي على صور مسيئة للنبي محمد في جرابلس السورية... فيديو
09:44 GMTلوكاشينكو يكشف مخطط أمريكا لإشعال الحرب
09:41 GMTالحكومة المصرية تكشف حقيقة إلزام المواطنين بدفع فواتير كهرباء المساجد
09:37 GMTقرار سعودي جديد بشأن السفر إلى المملكة من 6 دول بينها مصر
09:36 GMTوزير الصحة اللبناني: أعلى إصابات بكورونا جاءت في المناطق الأقل في نسبة التلقيح
09:28 GMTمسؤول سعودي يكشف أسباب الانتشار الكبير للعقارب في المملكة
09:22 GMTخبير: الإجراءات الأسترالية تهدف إلى تشويه صورة المقاومة في لبنان
09:18 GMTالهند: تقارير المتحور الجديد في جنوب أفريقيا تؤكد تداعياته الخطيرة
09:07 GMTالمفوضية الأوروبية تقترح وقف الرحلات الجوية إلى جنوب أفريقيا بسبب متحور جديد لكورونا