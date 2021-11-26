https://arabic.sputniknews.com/20211126/صحيفة-عبرية-تكشف-المبلغ-الذي-تلقاه-جاسوس-إيران-لبيع-أسرار-إسرائيلية-1053293582.html

صحيفة عبرية تكشف المبلغ الذي تلقاه "جاسوس إيران" لبيع أسرار إسرائيلية

صحيفة عبرية تكشف المبلغ الذي تلقاه "جاسوس إيران" لبيع أسرار إسرائيلية

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن قضية "جاسوس إيران" الذي عمل في منزل بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T09:06+0000

2021-11-26T09:06+0000

2021-11-26T09:24+0000

إسرائيل

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وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن عومري غورن جوروكبسكي، المعروف باسم "جاسوس إيران" في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي، كان على استعداد تام لبيع أسرار إسرائيلية إلى إيران مقابل 7000 دولار فقط.وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت أن جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك" قد اعترف بفشله في توفير الحماية الكاملة للجنرال بيني غانتس، وتحمله المسئولية.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول سابق في جهاز الموساد أن هناك حالة من الفشل الذريع، خاصة فيما يتعلق بالسجل الجنائي للجاسوس الموجود داخل منزل الجنرال بيني غانتس، مؤكدا أنه كان من الضروري استبعاد هذا الرجل، ومن المخاطرة الحقيقية وجوده داخل منزل وزير الدفاع الإسرائيلي.والجاسوس الإيراني، هو مواطن إسرائيلي بالأساس، يدعى عومري غورن جوروكبسكي، وكان يعمل منذ سنوات في الخدمات المنزلية والنظافة داخل منزل الوزير، وعرض نفسه كجاسوس يمكنه زراعة برامج داخل حاسوب غانتس لصالح جهات إيرانية، وبالفعل التقط لهم صورا داخل المنزل.وذكرت شبكة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية أن غورين البالغ من العمر 37 عاما، تواصل مع مجموعة محسوبة على إيران تدعى "بلاك شادو"، نظير مبلغ من المال.للمزيد: موقع عبري يكشف موعد زرع "جاسوس إيران" في منزل غانتسووفقا للرواية الإسرائيلية، فإن المتهم استخدم تطبيق "تلغرام" في التواصل مع "بلاك شادو"، التي عرفتها الصحافة الإسرائيلية على أنها مجموعة قرصنة، ثم عرض عليهم زراعة برمجية "الدودة" الخبيثة في حاسوب وزير الدفاع، ما يمكنهم من اختراقه.ومع ذلك، استطاعت السلطات الإسرائيلية اعتقاله بعد أيام من تواصله مع المجموعة، وقبل أن يتمكن من إرسال أي معلومة حساسة، وأرجع الشاباك نجاحه في توقيف غورن في الوقت المناسب إلى الإجراءات الأمنية المشددة وبروتوكولات ومعدات أمن المعلومات المثبتة في منزل غانتس، والتي لم تمكن غورن من الاطلاع على المواد السرية أو إرسالها.العامل يمتلك سجلا إجراميا، حيث اعتقل 14 مرة وأدين 4 مرات بالسجن لفترات مختلفة، فيما استلهم الفكرة بعد نشر تقارير إعلامية حول تنفيذ "بلاك شادو" هجمات إلكترونية ضد أهداف إسرائيلية.

https://arabic.sputniknews.com/20211119/الكنيست-الإسرائيلي-يبحث-قضية-جاسوس-إيران-داخل-منزل-غانتس؟-1050752992.html

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إسرائيل