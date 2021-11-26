https://arabic.sputniknews.com/20211126/طبيب-روسي-يشرح-سبب-فائدة-أسماك-البحر-1053300856.html

طبيب روسي يشرح سبب فائدة أسماك البحر

طبيب روسي يشرح سبب فائدة أسماك البحر

من المحتمل أن يتذكر العديد من الأشخاص الذين نشأوا في الاتحاد السوفييتي أن يوم الخميس كان يومًا للأسماك. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T12:19+0000

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مجتمع

صحة

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وفقًا للطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، يجب تناول الأسماك كثيرا.وقال في برنامج على قناة "روسيا 1": "لذيذ، مفيد من جميع النواحي، ليس رخيصًا - هذا مفهوم". تحدث عن المغذيات الغنية بالموجودة في أسماك البحر، وأخبر أيضًا من يجب أن يأكلها بحذر.وفقًا لما ذكره الطبيب، يمكن أن يبدأ على الفور في سرد ​​جميع الفيتامينات الموجودة في أسماك البحر، لكن ذلك سيكون مملًا. "إنه لذيذ"، أهم سبب لعدم حرمان نفسك من السمك ومختلف الأطعمة الشهية المصنوعة منه.هكذا، تحتوي أسماك البحر على فيتامين ب 12 واليود والبروتين. لا شك أن هذه المواد مهمة جدًا لجسمنا، لكن مقدم البرامج التليفزيوني أشار إلى أنه يمكن الحصول عليها من منتجات أخرى. ومع ذلك، فإن أحد أهم مكونات النظام الغذائي الصحي يوجد حصريًا في الأسماك.يجب على النساء الحوامل تناول أطباق السمك بحذر. لا ينصح الدكتور مياسنيكوف بتناول أسماك البحر الكبيرة أكثر من مرتين في الأسبوع. قد تحتوي على الزئبق، فائضه ضار بالجنين. وفقًا لمقدم البرامج التلفزيونية، فإن أقل كمية من الزئبق موجودة في الأسماك الصغيرة.

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مجتمع, صحة