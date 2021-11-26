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طبيب روسي يشرح سبب فائدة أسماك البحر
طبيب روسي يشرح سبب فائدة أسماك البحر
من المحتمل أن يتذكر العديد من الأشخاص الذين نشأوا في الاتحاد السوفييتي أن يوم الخميس كان يومًا للأسماك. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T12:19+0000
2021-11-26T12:19+0000
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وفقًا للطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، يجب تناول الأسماك كثيرا.وقال في برنامج على قناة "روسيا 1": "لذيذ، مفيد من جميع النواحي، ليس رخيصًا - هذا مفهوم". تحدث عن المغذيات الغنية بالموجودة في أسماك البحر، وأخبر أيضًا من يجب أن يأكلها بحذر.وفقًا لما ذكره الطبيب، يمكن أن يبدأ على الفور في سرد ​​جميع الفيتامينات الموجودة في أسماك البحر، لكن ذلك سيكون مملًا. "إنه لذيذ"، أهم سبب لعدم حرمان نفسك من السمك ومختلف الأطعمة الشهية المصنوعة منه.هكذا، تحتوي أسماك البحر على فيتامين ب 12 واليود والبروتين. لا شك أن هذه المواد مهمة جدًا لجسمنا، لكن مقدم البرامج التليفزيوني أشار إلى أنه يمكن الحصول عليها من منتجات أخرى. ومع ذلك، فإن أحد أهم مكونات النظام الغذائي الصحي يوجد حصريًا في الأسماك.يجب على النساء الحوامل تناول أطباق السمك بحذر. لا ينصح الدكتور مياسنيكوف بتناول أسماك البحر الكبيرة أكثر من مرتين في الأسبوع. قد تحتوي على الزئبق، فائضه ضار بالجنين. وفقًا لمقدم البرامج التلفزيونية، فإن أقل كمية من الزئبق موجودة في الأسماك الصغيرة.
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مجتمع, صحة

طبيب روسي يشرح سبب فائدة أسماك البحر

12:19 GMT 26.11.2021
© Photo / Pixabayأسماك سمك وجبة
أسماك سمك وجبة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Photo / Pixabay
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من المحتمل أن يتذكر العديد من الأشخاص الذين نشأوا في الاتحاد السوفييتي أن يوم الخميس كان يومًا للأسماك.
وفقًا للطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، يجب تناول الأسماك كثيرا.
وقال في برنامج على قناة "روسيا 1": "لذيذ، مفيد من جميع النواحي، ليس رخيصًا - هذا مفهوم". تحدث عن المغذيات الغنية بالموجودة في أسماك البحر، وأخبر أيضًا من يجب أن يأكلها بحذر.
وفقًا لما ذكره الطبيب، يمكن أن يبدأ على الفور في سرد ​​جميع الفيتامينات الموجودة في أسماك البحر، لكن ذلك سيكون مملًا. "إنه لذيذ"، أهم سبب لعدم حرمان نفسك من السمك ومختلف الأطعمة الشهية المصنوعة منه.
هكذا، تحتوي أسماك البحر على فيتامين ب 12 واليود والبروتين. لا شك أن هذه المواد مهمة جدًا لجسمنا، لكن مقدم البرامج التليفزيوني أشار إلى أنه يمكن الحصول عليها من منتجات أخرى. ومع ذلك، فإن أحد أهم مكونات النظام الغذائي الصحي يوجد حصريًا في الأسماك.
وأشار مياسنيكوف: "لكنك لن تجد أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة في أي مكان". أسماك البحر هي مصدر لا يمكن الاستغناء عنه لأحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة. فهي تحسن وظائف المخ، وتقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، وتقلل من الكوليسترول السيئ، وتقلل من خطر الاكتئاب، بل وتبطئ من ظهور التجاعيد. من بين جميع العناصر الغذائية، هذا ما يطيل حياتنا حقًا. أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة هي هدية من الطبيعة لنا".
يجب على النساء الحوامل تناول أطباق السمك بحذر. لا ينصح الدكتور مياسنيكوف بتناول أسماك البحر الكبيرة أكثر من مرتين في الأسبوع. قد تحتوي على الزئبق، فائضه ضار بالجنين. وفقًا لمقدم البرامج التلفزيونية، فإن أقل كمية من الزئبق موجودة في الأسماك الصغيرة.
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