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https://arabic.sputniknews.com/20211126/ليبيا-تشوش-في-المشهد-الإنتخابي-وأعداء-الأمس-أمام-استحقاق-التحالف--1053302467.html
ليبيا... تشوش في المشهد الانتخابي و"أعداء الأمس" أمام استحقاق التحالف
ليبيا... تشوش في المشهد الانتخابي و"أعداء الأمس" أمام استحقاق التحالف
تناقش الحلقة تشوش المشهد الانتخابي في ليبيا، بعد رفض محكمة سبها ترشّح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل،... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T14:28+0000
2021-11-26T14:33+0000
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ليبيا.. تشوش في المشهد الإنتخابي و"أعداء الأمس" إمام إستحقاق التحالف
ليبيا.. تشوش في المشهد الإنتخابي و"أعداء الأمس" إمام إستحقاق التحالف
ومع ذلك، فإن القذافي سارع إلى الطعن في قرار المحكمة، كما أن حديثاً يجري عن أن المشير حفتر ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، يجريان مشاورات مكثفة في محاولة لانسحاب أحد الطرفين لصالح الآخر، تحسباً من تشتّت الأصوات.الخبير في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية، رأى أن رفض طلب القذافي الترشح للانتخابات، والحكم بالإعدام على المشير حفتر، قد يؤدي لعدم إجرائها.إغنية لم يتسبعد، في حديث لـ"بانوراما"، أن يحصل تحول بالاصطفافات السياسية يؤدي إلى تحالف بين القذافي وحفتر لمواجهة قوى الإسلام السياسي، الذي يريد – حسب وصفه- "تفصيل" القانون الانتخابي على مقاسه.التفاصيل في الملف الصوتيأجرى الحوار: فهيم الصوراني
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فهيم الصوراني
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راديو, بانوراما, аудио, أخبار ليبيا اليوم

ليبيا... تشوش في المشهد الانتخابي و"أعداء الأمس" أمام استحقاق التحالف

14:28 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 14:33 GMT 26.11.2021)
ليبيا.. تشوش في المشهد الإنتخابي و"أعداء الأمس" إمام إستحقاق التحالف
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة تشوش المشهد الانتخابي في ليبيا، بعد رفض محكمة سبها ترشّح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإصدار محكمة عسكرية في مصراتة حكما بالإعدام غيابيا على المشير خليفة حفتر وستة من أعوانه.
ومع ذلك، فإن القذافي سارع إلى الطعن في قرار المحكمة، كما أن حديثاً يجري عن أن المشير حفتر ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، يجريان مشاورات مكثفة في محاولة لانسحاب أحد الطرفين لصالح الآخر، تحسباً من تشتّت الأصوات.
الخبير في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية، رأى أن رفض طلب القذافي الترشح للانتخابات، والحكم بالإعدام على المشير حفتر، قد يؤدي لعدم إجرائها.
إغنية لم يتسبعد، في حديث لـ"بانوراما"، أن يحصل تحول بالاصطفافات السياسية يؤدي إلى تحالف بين القذافي وحفتر لمواجهة قوى الإسلام السياسي، الذي يريد – حسب وصفه- "تفصيل" القانون الانتخابي على مقاسه.
التفاصيل في الملف الصوتي
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
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