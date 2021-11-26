ليبيا... تشوش في المشهد الانتخابي و"أعداء الأمس" أمام استحقاق التحالف

ليبيا.. تشوش في المشهد الإنتخابي و"أعداء الأمس" إمام إستحقاق التحالف
ليبيا.. تشوش في المشهد الإنتخابي و"أعداء الأمس" إمام إستحقاق التحالف
ومع ذلك، فإن القذافي سارع إلى الطعن في قرار المحكمة، كما أن حديثاً يجري عن أن المشير حفتر ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، يجريان مشاورات مكثفة في محاولة لانسحاب أحد الطرفين لصالح الآخر، تحسباً من تشتّت الأصوات.الخبير في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية، رأى أن رفض طلب القذافي الترشح للانتخابات، والحكم بالإعدام على المشير حفتر، قد يؤدي لعدم إجرائها.إغنية لم يتسبعد، في حديث لـ"بانوراما"، أن يحصل تحول بالاصطفافات السياسية يؤدي إلى تحالف بين القذافي وحفتر لمواجهة قوى الإسلام السياسي، الذي يريد – حسب وصفه- "تفصيل" القانون الانتخابي على مقاسه.التفاصيل في الملف الصوتيأجرى الحوار: فهيم الصوراني
تناقش الحلقة تشوش المشهد الانتخابي في ليبيا، بعد رفض محكمة سبها ترشّح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإصدار محكمة عسكرية في مصراتة حكما بالإعدام غيابيا على المشير خليفة حفتر وستة من أعوانه.
ومع ذلك، فإن القذافي سارع إلى الطعن في قرار المحكمة، كما أن حديثاً يجري عن أن المشير حفتر ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، يجريان مشاورات مكثفة في محاولة لانسحاب أحد الطرفين لصالح الآخر، تحسباً من تشتّت الأصوات.
الخبير في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية، رأى أن رفض طلب القذافي الترشح للانتخابات، والحكم بالإعدام على المشير حفتر، قد يؤدي لعدم إجرائها.
إغنية لم يتسبعد، في حديث لـ"بانوراما"، أن يحصل تحول بالاصطفافات السياسية يؤدي إلى تحالف بين القذافي وحفتر لمواجهة قوى الإسلام السياسي، الذي يريد – حسب وصفه- "تفصيل" القانون الانتخابي على مقاسه.