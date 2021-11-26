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ماكرون يزور 3 دول خليجية في ديسمبر
ماكرون يزور 3 دول خليجية في ديسمبر
يزور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 3 دول خليجية، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.‏ 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T19:09+0000
2021-11-26T19:09+0000
أخبار السعودية اليوم
ماكرون
أخبار قطر اليوم
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وذكر المكتب الرئاسي في الإليزيه، اليوم الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيذهب في رحلة رسمية إلى منطقة الخليج، وسيزور قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 3 و4 ديسمبر، بحسب وكالة "رويترز".من ناحية أخرى، استقبل البابا فرنسيس، صباح اليوم الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الرسولي، والذي التقى لاحقا مع مسؤولين في دولة الفاتيكان.وجرى خلال اللقاء مباحثات تم خلالها التشديد على العلاقات الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي وفرنسا، كما تناولت المباحثات قضايا عالمية ذات اهتمام مشترك مثل حماية البيئة في ضوء نتائج الـCOP26 الذي عقد في غلاسكو.ونشر ماكرون عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة تجمعه ببابا الفاتيكان من مقابلتهما اليوم، وغرد معها أن "لقاءهما تناول المناخ والتنوع البيولوجي، وضمان حصول الجميع على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفي البلدان التي لديها عدد أقل من الأزمات أو التي تمر بأزمات مثل لبنان".وأردف الرئيس الفرنسي: "نتشارك مع البابا فرانسيس نفس التصميم والقيم العالمية".
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أخبار السعودية اليوم, ماكرون, أخبار قطر اليوم

ماكرون يزور 3 دول خليجية في ديسمبر

19:09 GMT 26.11.2021
© REUTERS / GONZALO FUENTESالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باريس، فرنسا 6 سبتمبر 2021
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باريس، فرنسا 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باريس، فرنسا 6 سبتمبر 2021
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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يزور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 3 دول خليجية، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.‏
وذكر المكتب الرئاسي في الإليزيه، اليوم الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيذهب في رحلة رسمية إلى منطقة الخليج، وسيزور قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 3 و4 ديسمبر، بحسب وكالة "رويترز".
من ناحية أخرى، استقبل البابا فرنسيس، صباح اليوم الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الرسولي، والذي التقى لاحقا مع مسؤولين في دولة الفاتيكان.
وجرى خلال اللقاء مباحثات تم خلالها التشديد على العلاقات الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي وفرنسا، كما تناولت المباحثات قضايا عالمية ذات اهتمام مشترك مثل حماية البيئة في ضوء نتائج الـCOP26 الذي عقد في غلاسكو.
ونشر ماكرون عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة تجمعه ببابا الفاتيكان من مقابلتهما اليوم، وغرد معها أن "لقاءهما تناول المناخ والتنوع البيولوجي، وضمان حصول الجميع على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفي البلدان التي لديها عدد أقل من الأزمات أو التي تمر بأزمات مثل لبنان".
وأردف الرئيس الفرنسي: "نتشارك مع البابا فرانسيس نفس التصميم والقيم العالمية".
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