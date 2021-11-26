ماكرون يزور 3 دول خليجية في ديسمبر

وذكر المكتب الرئاسي في الإليزيه، اليوم الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيذهب في رحلة رسمية إلى منطقة الخليج، وسيزور قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 3 و4 ديسمبر، بحسب وكالة "رويترز".من ناحية أخرى، استقبل البابا فرنسيس، صباح اليوم الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الرسولي، والذي التقى لاحقا مع مسؤولين في دولة الفاتيكان.وجرى خلال اللقاء مباحثات تم خلالها التشديد على العلاقات الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي وفرنسا، كما تناولت المباحثات قضايا عالمية ذات اهتمام مشترك مثل حماية البيئة في ضوء نتائج الـCOP26 الذي عقد في غلاسكو.ونشر ماكرون عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة تجمعه ببابا الفاتيكان من مقابلتهما اليوم، وغرد معها أن "لقاءهما تناول المناخ والتنوع البيولوجي، وضمان حصول الجميع على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفي البلدان التي لديها عدد أقل من الأزمات أو التي تمر بأزمات مثل لبنان".وأردف الرئيس الفرنسي: "نتشارك مع البابا فرانسيس نفس التصميم والقيم العالمية".
يزور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 3 دول خليجية، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وذكر المكتب الرئاسي في الإليزيه، اليوم الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيذهب في رحلة رسمية إلى منطقة الخليج، وسيزور قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 3 و4 ديسمبر، بحسب وكالة "رويترز".
من ناحية أخرى، استقبل البابا فرنسيس، صباح اليوم الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الرسولي، والذي التقى لاحقا مع مسؤولين في دولة الفاتيكان.
وجرى خلال اللقاء مباحثات تم خلالها التشديد على العلاقات الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي وفرنسا، كما تناولت المباحثات قضايا عالمية ذات اهتمام مشترك مثل حماية البيئة في ضوء نتائج الـCOP26 الذي عقد في غلاسكو.
Sur le climat et la biodiversité, sur l’accès pour tous aux vaccins, pour les pays qui ont moins ou qui traversent des crises comme le Liban, nous partageons avec le Pape François la même détermination et des valeurs universelles. pic.twitter.com/ObsDjWyrQ8
ونشر ماكرون عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة تجمعه ببابا الفاتيكان من مقابلتهما اليوم، وغرد معها أن "لقاءهما تناول المناخ والتنوع البيولوجي، وضمان حصول الجميع على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفي البلدان التي لديها عدد أقل من الأزمات أو التي تمر بأزمات مثل لبنان".
وأردف الرئيس الفرنسي: "نتشارك مع البابا فرانسيس نفس التصميم والقيم العالمية".